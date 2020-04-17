Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: где и как получить

Спецпропуск на въезд и выезд из Пятигорска: чтобы передвигаться по городу, жителю надо получить особенный документ. К такому ограничению прибегли из-за введенного 16 апреля карантина. Режим серьезно ударил по транспортному сообщению.

Согласно постановлению Правительства Ставропольского края, опубликованному на сайте администрации Пятигорска, въезжать, передвигаться и выезжать за пределы города могут машины сотрудников организаций, выполняющих жизненно важные функции, и транспорт чрезвычайных ведомств. Водитель должен иметь на руках специальный пропуск. Ночью движение по городу полностью останавливается. Просто так в Пятигорск не въедешь: на границах стоят блокпосты (как минимум - 14 патрулей, говорится в тексте постановления). Транзитом город не проехать. Общественный транспорт, в котором нельзя обеспечить метровое дистанцирование, работу прекращает.

Подробно о том, как изменится Пятигорск во время карантина (комментарий Юрия Скворцова).

С 19 апреля старые пропуска перестают действовать. Работодателям придется оформлять новые.

- Не нужно, чтобы люди приходили в администрацию за пропусками. Не надо устраивать столпотворения. Работайте в заявительном порядке: получайте от заявителей вопросы и привозите пропуска непосредственно им, - потребовал Владимир Владимиров.

И слова губернатора учли. Теперь спецпропуска будет выдавать только мэрия. Для оформления заявителю не нужно ехать в администрацию. На сайте ставропольских "Госуслуг" (сайт - 26gosuslugi.ru) появилась услуга, доступная для жителей Пятигорска - "Выдача специального пропуска на въезд, выезд и передвижение". Там проходит оформление заявки на получение спецпропуска.

ПОШАГОВАЯ ИНСТРУКЦИЯ

1. Выберите услугу "Выдача специального пропуска на въезд, выезд и передвижение" (с 17 апреля на сайте 26gosuslugi.ru она выделена красной рамкой). Перейдя по ссылке, укажите, что вы относитесь к "администрации Пятигорска", кликнув по ведомству.

Главная страница сайта 26gosuslugi.ru. Не путайте его с обычным сайтом "Госуслуг"!

2. Определитесь с вопросом, который вас интересует (пока там только один пункт - "Выдача спецпропусков"). В графике ниже выберите службу, к которой вы относитесь: это четыре микрорайона Пятигорска и пять населенных пункта, входящих в состав городского округа.

Список поселков и календарь приемов

3. Появится новая графа после того, как вы укажите свою службу. В ней вы выберите время, когда с вами свяжется сотрудник администрации. По сути, это запись на прием в мэрию, его длительность - пять минут.

Мест становится все меньше

В разговоре вам предстоит обосновать цель передвижения по Пятигорску. Если заявку удовлетворили, документ привезет представитель мэрии. В пропуске будет прописан маршрут, по которому вы можете передвигаться от дома на работу, и срок действия - первые документы потеряют юридическую силу 24 апреля. Дальше их нужно будет продлевать.

Такой же алгоритм должны пройти и те, кому нужен разовый пропуск.

В Пятигорске создали номер "горячей линии" по вопросам соблюдения карантина. Номер - +7 (8793) 38-94-23.

- Позвонив по номеру, можно в каждом конкретном случае узнать, разрешено ли перемещение по городу или за его пределы, а также узнать все детали о порядке выдачи спецпропусков. Колл-центр работает круглосуточно, - уточнили в пресс-службе

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