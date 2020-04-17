2020-04-17T15:30:15+03:00
Общество

В Пятигорске жители смогут ходить по городу только по пропускам

В курорте с сегодняшнего дня введен карантин из-за коронавируса
Ася АСРЯН
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С сегодняшнего дня в Пятигорске объявлен карантин из-за коронавирусаС сегодняшнего дня в Пятигорске объявлен карантин из-за коронавирусаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске губернатор Ставрополья ввел карантин. Такое решение он принял в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения и рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

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Как стало известно 17 апреля, постановлением Правительства №178-п предусмотрена замена пропусков, выданных до введения карантина. Жители Пятигорска должны получить удобные возможности для замены документов.

Губернатор поручил продлить предусмотренный для этого срок до 24 апреля. Он рекомендовал администрации Пятигорска внимательно подойти к организации этого процесса.

- Не нужно, чтобы люди приходили в администрацию за пропусками. Не надо устраивать столпотворения. Работайте в заявительном порядке: получайте от заявителей вопросы и привозите пропуска непосредственно им, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Для обеспечения этой работы губернатор направил в Пятигорск машины правительства Ставрополья.

Напомним, 17 апреля заместитель председателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов обратился к жителям Пятигорска с просьбой не волноваться. По его словам, все делается в интересах защиты и безопасности населения города-курорта.

Подробно о том, как изменится Пятигорск во время карантина (комментарий Юрия Скворцова).

Юрий Скворцов напомнил, что основная цель этого постановления, чтобы жители Пятигорска как можно реже общались между собой. В курорте создан штаб, который возглавит Лев Травнев. В этот штаб входят все силовые структуры, определено 14 постов. А с 22:00 17 апреля будет шесть постов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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