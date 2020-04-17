В Пятигорск с 17 апреля не будут пускать посторонних автомобилистов

17 Апр 2020 2020-04-17T13:59:04+03:00

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В Пятигорске губернатор Ставрополья ввел карантин. Такое решение он принял в связи с угрозой распространения коронавируса среди населения и рекомендациям регионального Роспотребнадзора.

Заболевшие врачи, карантин и закрытые храмы: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе 00:00 00:00

Владимир Владимиров добавил, что всего за несколько суток в городе врачи зафиксировали явная «опережающую динамику» и резкий рост числа инфицированных.

17 апреля заместитель председателя правительства Ставрополья Юрий Скворцов обратился к жителям Пятигорска с просьбой не волноваться. По его словам, все делается в интересах защиты и безопасности населения города-курорта.

Юрий Скворцов напомнил, что основная цель этого постановления, чтобы жители Пятигорска как можно реже общались между собой. В курорте создан штаб, который возглавит Лев Травнев. В этот штаб входят все силовые структуры, определено 14 постов. А с 22:00 17 апреля будет шесть постов.

- На постах будут стоять органы внутренних дел, национальной гвардии, казачества и администрация Пятигорска. Основная задача постов – не допустить посторонних автомобилей и посторонних лиц в город – курорт, - подчеркнул Юрий Скворцов.

Подробно о том, как изменится Пятигорск во время карантина (комментарий Юрия Скворцова).

Подробно весь механизм пропусков будет объявлен администрацией. Кроме того, будет определен перечень мероприятий, которые должны функционировать:

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

- Это предприятия ЖКХ, комплекс, который должен вывозить мусор жильцов. Это машины, которые будут снабжать город продовольствием и другие коммунальные службы, чтобы Пятигорск продолжал жить своей жизнью.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что ждет жителей курорта с 17 апреля. В городе закрываются все предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, ЖКХ, и предприятий, занятых в жизнеобеспечении города.

С 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дня. Останется открытыми шесть въездов/выездов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Что касается ранее выданных пропусков, то теперь они недействительны. Новые пропуски горожане получат в течение ближайшей недели.

ИСТОЧНИК KP.RU