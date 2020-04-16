В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса
Как сообщил вечером 16 апреля губернатор Ставрополья, в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. За несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.
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По мнению Владимира Владимирова, чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. В городе-курорте с 17 апреля вводят карантин.
Губернатор также добавил, что положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом.
- Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился глава Ставрополья.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске местные жители обратились к главе Ставрополья Владимиру Владимирову с открытым письмом. Документ подписали 150 пятигорчан.
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По их словам, местная администрация игнорирует многие проблемы и не следит за соблюдением режима самоизоляции. Напомним, что город-курорт за короткое время выбился в лидеры по количеству заражённых коронавирусом в крае.
Так, на сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека
ИСТОЧНИК KP.RU