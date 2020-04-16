В Пятигорске ввели карантин из-за коронавируса

16 Апр 2020 2020-04-16T21:06:40+03:00

В Пятигорске теперь будут круглосуточно дежурить патрули, чтобы проследить за соблюдением режима самоизоляции Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Как сообщил вечером 16 апреля губернатор Ставрополья, в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. За несколько дней заметен резкий рост числа заболевших. Получено предписание Роспотребнадзора о введении карантина на территории города-курорта.

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По мнению Владимира Владимирова, чтобы распространение болезни не стало массовым, надо срочно ломать эту ситуацию. В городе-курорте с 17 апреля вводят карантин.

Губернатор также добавил, что положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом.

- Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился глава Ставрополья.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске местные жители обратились к главе Ставрополья Владимиру Владимирову с открытым письмом. Документ подписали 150 пятигорчан.

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По их словам, местная администрация игнорирует многие проблемы и не следит за соблюдением режима самоизоляции. Напомним, что город-курорт за короткое время выбился в лидеры по количеству заражённых коронавирусом в крае.

Так, на сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека

ИСТОЧНИК KP.RU