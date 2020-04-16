2020-04-16T23:06:16+03:00
Общество

В Пятигорске рассказали, что ждет горожан на карантине

С 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дня
Ася АСРЯН
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С 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дняС 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дняФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске с 17 апреля объявлен карантин из-за коронавируса. Напомним, что этого потребовал Роспотребнадзор и власти Ставрополья. А всё из-за стремительного роста количества заболевших коронавирусом.

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На сегодняшний день, 16 апреля в городе-курортеинфицировано 22 пациента. Это 20% от всех заражений по региону.

«КП-Северный Кавказ» рассказывает, что ждет жителей курорта с 17 апреля. В городе закрываются все предприятия, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, ЖКХ, и предприятий, занятых в жизнеобеспечении города.

С 20:00 17 апреля закрываются въезды и выезды из города. Мера пока что на ближайшие два дня. Останется открытыми шесть въездов/выездов. Об этом сообщил губернатор Ставрополья.

Что касается ранее выданных пропусков, то теперь они недействительны. Новые пропуски горожане получат в течение ближайшей недели.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Владимир Владимиров также сообщил, что с 16 апреля все учреждения здравоохранения переориентированы на работу в условиях карантина. На ночное патрулирование переходят Росгвардия, службы МЧС, МВД.

Напомним, что мэр города Андрей Скрипник покинул пост. А временным главой Пятигорска назначен Лев Травнев.

ИСТОЧНИК KP.RU

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