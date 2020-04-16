2020-04-16T20:43:28+03:00
Общество

В Пятигорске мэр города Андрей Скрипник покинул пост

В городе-курорте с завтрашнего дня вводят карантин
Ася АСРЯН
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Теперь в Пятигорске будут круглосуточно дежурить патрули, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляцииТеперь в Пятигорске будут круглосуточно дежурить патрули, чтобы следить за соблюдением режима самоизоляцииФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. На сегодняшний день там зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека.

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Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека. Губернатор Ставрополья посетил с рабочим визитом сегодня, 16 апреля город-курорт. А позже сообщил:

- Положение дел настоятельно требует изменений в управлении городом. Поэтому Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешёл на другую работу. Исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева, - поделился Владимир Владимиров.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Пятигорске с завтрашнего дня, 17 апреля 2020 года вводят карантин. Местных жителей просят отнестись к этим мерам с понимаем и соблюдать режим обязательной самоизоляции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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