2020-04-16T21:28:05+03:00
Общество

В Пятигорске временным главой города назначен Лев Травнев

С 17 апреля на территории курорта из-за коронавируса вводят карантин
Ася АСРЯН
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Фото: пресс-службы администрации ПятигорскаФото: пресс-службы администрации Пятигорска
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Пятигорска Андрей Скрипник 16 апреля написал заявление об отставке.

Запуск сирен, электронные пропуска и проблемы онлайн-обучения: коронавирус на Ставрополье и Северном Кавказе

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- Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу, - сообщил сегодня губернатор Ставрополья.

Теперь исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева.

Напомним, что в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. Из-за этого с 17 апреля 2020 года на территории курорта вводят карантин.

Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.

В Пятигорске зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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