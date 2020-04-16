В Пятигорске временным главой города назначен Лев Травнев
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что глава Пятигорска Андрей Скрипник 16 апреля написал заявление об отставке.
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- Андрей Скрипник сложил полномочия главы города и перешел на другую работу, - сообщил сегодня губернатор Ставрополья.
Теперь исполнение обязанностей руководителя Пятигорска будет возложено на Льва Травнева.
Напомним, что в Пятигорске сложилась непростая эпидобстановка по коронавирусу. Из-за этого с 17 апреля 2020 года на территории курорта вводят карантин.
Губернатор Ставрополья об отставке мэра Пятигорска и коронавирусе.
В Пятигорске зарегистрировано 29 случаев заболевания. Из них выздоровели только два человека. Под наблюдением медиков в домашних условиях находятся сейчас 23 человека.
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ИСТОЧНИК KP.RU