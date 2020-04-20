Новые пропуска в Ставропольском крае в период самоизоляции: как и где получить

В Ставропольском крае ранее выданные жителям специальные пропуска для выхода из дома в условиях самоизоляции подлежат переоформлению до 24 апреля.

Постановление об уточнении формы этого документа подписал губернатор региона Владимир Владимиров.

Как и раньше ставропольцы получают пропуск, чтобы добраться до места работы. В новом документе будут указаны сведения о времени передвижения и маршруте горожанина.

Если он пролегает по территории двух и более муниципалитетов, а также проходит больше пяти улиц, проспектов и переулков в границах одного населённого пункта, в спецпропуске будут отмечать основные из них.

Если горожанину нужно ходить в течение дня, должны быть указаны все временные интервалы.

В отдельных случаях можно уточнить, что характер работы ставропольца предполагает многократное передвижение по тем или иным улицам своего населенного пункта.

Если горожанину нужно ходить в течение дня, должны быть указаны все временные интервалыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

КАК СДЕЛАТЬ ПРОПУСК?

Списки работников со спецпропусками передаются в администрацию муниципалитета. Руководители организаций и индивидуальные предприниматели обязаны сами оформляют документы.

В случае острой необходимости ставропольцы могут обратиться в администрацию по месту жительства, чтобы получить пропуск.

КОМУ НЕ НУЖЕН ПРОПУСК?

Если жителю Ставрополья нужно покинуть квартиру, чтобы получить неотложную медицинскую помощь, сходить в ближайшие аптеку или магазин, вынести мусор и выгулять собаку – оформлять пропуск не нужно.

При этом прогулки с питомцами нужно проводить на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания.

ЧТО ТАКОЕ ЭЛЕКТРОННЫЙ ПРОПУСК И ЗАЧЕМ ОН?

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в регионе разрабатывают сервис для оформления электронных разрешений на выход из дома во время режима самоизоляции.

Так, оформлять разрешение ставропольцам придётся на каждый выход из дома. Это касается даже разрешенных случаев, таких как выгул собаки или поход в продуктовый магазин.

Заявителю потребуется заполнить анкету на сайте или в мобильном приложении, которое базируется на сайте Госуслуг.

Виталий Шульженко добавил, что эта услуга сейчас находится в тестовом режиме. Ставрополец согласно заявке, заполняет форму, отвечает на вопросы и получает электронный QR-код. А уже этот код полицейские могут проверить, когда остановят человека.

По этому номеру правоохранители смогут узнать, куда и с какой целью человек вышел из дома.

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