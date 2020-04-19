2020-04-19T11:32:02+03:00
Общество

На Ставрополье в спецпропусках пропишут маршрут и время передвижения

В крае обновили форму документа
Антон ШАПОВАЛОВ
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Иллюстративное фотоИллюстративное фотоФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Ставропольском крае утвердили новую форму специальных пропусков. В документе укажут маршрут и время передвижения человека по улице. Об этом сообщает пресс-служба губернатора на официальном сайте.

Если житель добирается к месту работы по территории двух и более муниципалитетов или более чем пяти улиц (проспектов, переулков и тому подобное), то в его обновленном документе пропишут пять основных улиц, входящих в его маршрут. Кроме того, в пропуске пропишут, в какое время получатель будет передвигаться по улицам.

- Также в отдельных случаях пропуск может содержать указание, что характер трудовой деятельности гражданина предполагает многократное передвижение в течение дня по территории населённого пункта, части территории края или территории всего Ставрополья, - сказано в сообщении.

Спецпропуска выдают работникам организаций, бизнесменам и лицам, работающих у них. Документ позволяет его получателю пройти к месту работы. Оформлением занимается руководитель организации.

- Жители края, выдачу специальных пропусков которым не обеспечивает работодатель, вправе обратиться за получением пропуска в органы местного самоуправления по месту жительства в случае необходимости покинуть место проживания по неотложной причине, - сообщает пресс-служба губернатора Ставрополья.

Документ не нужен, если человек вышел за продуктами питания в ближайший магазин, за медикаментами или для того, чтобы выбросить мусор и выгулять домашнего питомца. Помимо этого, без документов можно покидать дом, если жителю Ставрополья нужна неотложная медицинская помощь.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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