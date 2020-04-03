Пропуска в Ставрополе в период самоизоляции: кто может получить и где

Пропуска в Ставрополе в период самоизоляции стали выдавать горожанам после введения режима всеобщей самоизоляции. Согласно постановлению губернатора Владимира Владимирова, до 6 апреля жителям края запрещается выходить на улицу без острой необходимости. Право свободно перемещаться по Ставрополю в период самоизоляции сохраняется только за теми, кому выдали специальный пропуск. Кто может его получить и где выдают документ - в материале "КП - Северный Кавказ".

Образец пропуска. Фото: andreydzhatdoev

Согласно данным мэрии, пропуск получают:

- работники предприятий, обеспечивающих население продуктами и товарами первой необходимости;

- сотрудники предприятий, на которых производство не прерывается;

- фармацевты и персонал медицинских учреждений.

Юридические лица должны заранее оформить специальные пропуска и составить поименный список, который затем отправят в районную администрацию. Индивидуальные предприниматели тоже могут оформить для своих работников специальные пропуска. Для этого им нужно предоставить в районную администрацию список сотрудников и заполненные бланки пропусков, чтобы на них поставили печать.

Жителям Ставрополя для оформления пропусков нужно обращаться в территориальную администрацию.

Промышленный район Ставрополя

- офис МФЦ по проспекту Кулакова 10М, телефон - +7 (8652) 56-08-48, 56-08-60;

- офис МФЦ на улице 50 лет ВЛКСМ, 8а/1-2 (начинает работу с 4 апреля).

Ленинский район Ставрополя

Администрация на улице Мира 282А, телефон - +7 (8652) 24-25-53.

Октябрьский район Ставрополя

Администрация на улице Голенева 21, телефон - +7 (8652) 26-37-32.

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев объяснил, почему в Промышленном районе открыли два пункта по выдаче пропусков в период самоизоляции:

- Лучше всего в Ленинском районе. Ни одного человека в очереди. В Октябрьском районе добавил 4 окна для предпринимателей. В Промышленном районе тесно и некомфортно.

В общей сложности в Ставрополе действует 50 окон для получения пропусков во время самоизоляции.

Очереди на получение пропусков на период самоизоляции в Ставрополе. Фото: andreydzhatdoev

После того, как гражданин получит пропуск, его нужно носить каждый раз при выходе на работу. Кроме этого, с собой надо иметь паспорт. Если по пути вас остановят сотрудники правоохранительных органов, эти документы уберегут вас от штрафа.

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