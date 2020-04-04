2020-04-04T13:03:15+03:00
Общество

Глава Ставрополья продлил режим самоизоляции до конца апреля

Уже в понедельник краевое правительство рассмотрит возможность введения послаблений для бизнеса
Андрей ФАДЕЕВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Владимир Владимиров продлил действие режима всеобщей самоизоляции до 30 апреляВладимир Владимиров продлил действие режима всеобщей самоизоляции до 30 апреляФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Глава Ставрополья подписал указ о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Владимиров отметил, что будет регулировать карантинные меры в ручном режиме. Вопрос об ослаблении ограничений для бизнеса будет рассмотрен уже в понедельник. Подробности сообщает пресс-служба губернатора.

Министр здравоохранения СК Мажаров о количестве заражённых и подозрений на коронавирус

00:00
00:00

Предыдущий срок ограничения был введён до понедельника 5 апреля. После обращения Владимира Путина стало очевидно, что антикоронавирусные меры необходимо продлевать.

— Действия ограничительных мер на Ставрополье продлены до 30 апреля. Это закреплено постановлением губернатора Владимира Владимирова о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент наделил глав регионов полномочиями принимать решения в условиях кризиса. Владимир Владимиров заверил, что уже в понедельник правительство рассмотрит возможность введения послаблений для бизнеса.

— В понедельник будет поднят вопрос о расширении круга организаций, которые могут продолжить работу. В среду мы ещё раз обсудим ситуацию и примем решение о сроках изоляции. Будут вводиться новые ограничения или наоборот послабления, зависит исключительно от эпидситуации. Здоровье ставропольцев — первостепенный фактор, — резюмировал Владимиров в Instagram.

Напомним, что к утру 4 марта на Ставрополье зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 пациента уже выздоровели и выписались.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: сделано свыше десяти тысяч исследований на COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: в стационарах под наблюдением медиков находятся 7 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз. По данным Роспотребнадзора, за весь период в крае зарегистрировано 11 случаев COVID-19 (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Ставропольским предпринимателям помогут пережить самоизоляцию
На Ставрополье 18 «положительных» пациентов ждут диагноза
Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье
В Северной Осетии подтверждён ещё один случай заболевания коронавирусом
В Ессентуках помогают нуждающимся семьям с детьми
В Чечне зафиксировано три новых случая заражения коронавирусом
На Ставрополье нет новых случаев заражения коронавирусом
Кадыров об экстренных мерах в Чечне: «Решение принимает президент»
Дагестанцы нарушили самоизоляцию, чтобы украсть клен у здания правительства
Губернатор Ставрополья поручил ускорить работу по тестированию на коронавирус
Пациент из Невинномысска вылечился от коронавируса
На Ставрополье действие ограничительных мер продлили до 30 апреля
Губернатор Ставрополья рассказал о продлении режима самоизоляции в крае
На Ставрополье в ДТП скончались два водителя
На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля
В Ессентуках одиноким пожилым людям помогают волонтеры-медики
На Ставрополье распространяют фейки о вакцинах против коронавируса
На Ставрополье власти направят 12 млн рублей на дезинфекцию улиц
В Ставрополе рассказали, как будут ходить троллейбусы
В Ставрополе увеличили количество пунктов выдачи спецпропусков
Губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю
На Ставрополье за день поймали 184 нарушителя режима самоизоляции
ВТБ на Ставрополье увеличил объем средств под управлением в сегменте «Привилегия»
В Ставрополе осудили экс- директора техникума за выдачу липовых дипломов
На Ставрополье обезвредили террористов, планировавших теракты
На Ставрополье завели 184 дела по поводу нарушения самоизоляции