Глава Ставрополья продлил режим самоизоляции до конца апреля

Глава Ставрополья подписал указ о продлении режима всеобщей самоизоляции до 30 апреля. Владимиров отметил, что будет регулировать карантинные меры в ручном режиме. Вопрос об ослаблении ограничений для бизнеса будет рассмотрен уже в понедельник. Подробности сообщает пресс-служба губернатора.

Министр здравоохранения СК Мажаров о количестве заражённых и подозрений на коронавирус 00:00 00:00

Предыдущий срок ограничения был введён до понедельника 5 апреля. После обращения Владимира Путина стало очевидно, что антикоронавирусные меры необходимо продлевать.

— Действия ограничительных мер на Ставрополье продлены до 30 апреля. Это закреплено постановлением губернатора Владимира Владимирова о дополнительных мерах по снижению рисков распространения коронавирусной инфекции, — сообщили в пресс-службе главы региона.

Обращение губернатора Ставрополья по поводу выступления Путина.Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров обратился к жителям региона в связи с сообщением президента РФ Владимира Путина о продлении нерабочих дней до 30 апреля

Президент наделил глав регионов полномочиями принимать решения в условиях кризиса. Владимир Владимиров заверил, что уже в понедельник правительство рассмотрит возможность введения послаблений для бизнеса.

— В понедельник будет поднят вопрос о расширении круга организаций, которые могут продолжить работу. В среду мы ещё раз обсудим ситуацию и примем решение о сроках изоляции. Будут вводиться новые ограничения или наоборот послабления, зависит исключительно от эпидситуации. Здоровье ставропольцев — первостепенный фактор, — резюмировал Владимиров в Instagram.

Напомним, что к утру 4 марта на Ставрополье зафиксировано 11 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 4 пациента уже выздоровели и выписались.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: сделано свыше десяти тысяч исследований на COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: в стационарах под наблюдением медиков находятся 7 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз. По данным Роспотребнадзора, за весь период в крае зарегистрировано 11 случаев COVID-19 (подробности).

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Карта распространения коронавируса в СКФО

Одним из самых актуальных вопросов на сегодня является география распространения коронавируса по стране. Онлайн-карта распространения коронавируса в СКФО создана «КП - Северный Кавказ», чтобы вы всегда могли быть в курсе последней информации (подробности).