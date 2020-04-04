Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: сделано свыше десяти тысяч исследований на COVID-19

Коронавирус в Ставрополе, новости на 4 апреля 2020 года: в стационарах под наблюдением медиков находятся 7 человек, у которых ранее был подтвержден диагноз.

По данным Роспотребнадзора, за весь период в крае зарегистрировано 11 случаев COVID-19.

Выписано по выздоровлению 4 человека. В режиме самоизоляции пребывают более двух тысяч человек, вернувшихся из-за границы или имевших контакты с заболевшими. Примерно столько же снято с медицинского наблюдения.

На данный момент в крае работают 7 лабораторий при государственных учреждениях здравоохранения, которые выполняют анализ на коронавирус по показаниям. Так, всего в регионе сделали свыше десяти тысяч исследований на COVID-19.

С начала апреля обследуют в обязательном порядке лиц с внебольничными пневмониями; тех, кто вернулся из-за рубежа; кто контактировал с заболевшими, чей диагноз подтвержден лабораторно; лиц старше 65 лет с симптомами ОРВИ; медработников инфекционных стационаров, оказывающих помощь больным коронавирусом, и тех, кто осуществлял перевозку заболевших в соответствии с маршрутизацией; находящихся в учреждениях постоянного пребывания в случае появления симптомов ОРВИ; призывников.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Также обязательное тестирование ждет пенсионеров с признаками ОРВИ.

Глава региона поручил Виктору Мажарову ускорить процесс исследований, организовав тестирование всех людей, прибывающих на Ставрополье из других регионов России.

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