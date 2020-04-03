На Ставрополье работающие люди старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля

3 Апр 2020 2020-04-03T19:46:07+03:00

При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Все работающие жители Ставропольского края старше 65 лет смогут получить больничный с 6 по 19 апреля. Это касается тех пенсионеров, которые соблюдали обязательный режим самоизоляции. Об это сообщает пресс-служба Минздрава региона.

Назначение пособия по временной нетрудоспособности из-за карантина не потребует от них заполнения каких-либо документов. Оплата больничного листа придет пенсионерам напрямую из средств Фонда социального страхования.

Как пишут на сайте краевого Минздрава, работодатель должен будет перевести людей из группы риска на удаленную работу с выплатой полной заработной платы или передать в Фонд социального страхования данные для оформления пособия по временной нетрудоспособности.

При стаже более 8 лет дни нетрудоспособности оплачиваются в 100% размере. За базу берется среднемесячный заработок, но не более максимально возможного размера пособия (средний максимальный размер - 69961,65 рублей в месяц).

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что губернатор Ставрополья разъяснил, могут ли горожане ездить на автобусах по краю.

Глава региона призвал горожан максимально сократить число любых контактов с другими людьмиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

По мнению Владимира Владимирова, одна из необходимых мер, для сдерживания коронавируса – временная отмена автобусного движения по межмуниципальным маршрутам.Выплата пособий будет осуществляться ФСС России единовременно за весь указанный период в течение 7 календарных дней со дня формирования электронного листка нетрудоспособности.

Поэтому на время самоизоляции все регулярные автобусные перевозки пассажиров и багажа между городами, районами, городскими округами Ставрополья приостановлены.

- Я согласен, что это создаёт неудобства. Но сейчас лучше всего воздержаться от любых поездок и оставаться дома. Самое главное – это ваше здоровье, - написал губернатор на своей странице в Инстаграм.

ИСТОЧНИК KP.RU