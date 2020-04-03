Коронавирус в Ставрополе, новости на 3 апреля 2020 года: количество зараженных выросло до 11 человек

Коронавирус в Ставрополе, новости на 3 апреля 2020 года: в крае на данный момент 11 заболевших коронавирусом пациентов. Так, диагноз подтвердили у пяти новых жителей региона. Об этом рассказал на своей странице в Истаграм губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Есть и хорошие новости: на сегодняшний день уже четыре человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы.

На госпитализации по-прежнему остаются шесть человек с подтвержденным диагнозом. Все они находятся в изолированных палатах несмотря на то, что болезнь протекает бессимптомно.

Тем временем в краевой больнице Ставрополя полным ходом «идёт» пошив медицинских масок. Каждый день – новые партии. По словам швей, новые защитные повязки намного плотнее. Каждой хватает на четыре часа, затем — замена.

Чтобы не перепутать, лямки у масок двух цветов — синие носить до обеда, красные — после. Усиленные меры профилактики теперь на первом месте.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

Каждого врача краевой больницы обеспечили тремя многоразовыми масками. Повсюду антисептики — для персонала и посетителей.

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