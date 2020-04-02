2020-04-02T12:36:34+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: выросло число заболевших коронавирусом в регионе

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 2 апреля 2020 года [информация обновляется]
Ася АСРЯН
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На карантине в инфекционных стационарах лежат 43 человека, у 9 из них имеется подозрение на инфекцию – анализы направлены в лабораторию федерального центраНа карантине в инфекционных стационарах лежат 43 человека, у 9 из них имеется подозрение на инфекцию – анализы направлены в лабораторию федерального центраФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Коронавирус в Ставрополе, новости на 2 апреля 2020 года: в крае за сутки выросло число заболевших коронавирусом. По данным Оперштаба по коронавирусу РФ, на 2 апреля 2020 года в регионе зафиксировано еще пять новых пациентов с диагнозом коронавирус.

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В региональном Минздраве сегодня утром также сообщили, что ещё 3 пациента, переболевшие коронавирусом, выписаны из больницы.

Так, на данный момент уже 4 человека выписаны из стационара после перенесенной коронавирусной инфекции нового типа. Они полностью здоровы. Остаются на госпитализации шесть человек с подтвержденным диагнозом.

Все они находятся в изолированных палатах несмотря на то, что болезнь протекает бессимптомно.

На карантине в инфекционных стационарах лежат 43 человека, у 9 из них имеется подозрение на инфекцию – анализы направлены в лабораторию федерального центра. Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими.

Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшими Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Самоизоляцию соблюдают 2165 человек, приехавших из-за границы или имевших контакты с заболевшимиФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Сняты с медицинского наблюдения 1699 человек. С 23 марта по 1 апреля проведено около 8 тысяч тестов на коронавирус. В это время с симптомами гриппа и ОРВИ за медицинской помощью обратилось 15618 человек. Это почти на 1,5 тысячи меньше, чем в предыдущий период.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что на Ставрополье рассказали жителям про еще существующие опасные вирусы, кроме уже пробравшегося в регион коронавируса. Поучительный ролик выложил в Instagram губернатор Владимир Владимиров.

Сказано, что с вирусом COVID-19, что у всех на слуху, можно и нужно бороться, но он не единственный. Существуют еще опасные вирусы PANIC-20 (ПАНИК-20) и POFIG-21 (ПОФИГ-21). Далее идет расшифровка «симптоматики» каждого. Но уже можно догадаться, что речь про излишнее волнение и страх из-за коронавируса, которые никак не помогают с ним бороться, а только нагнетают обстановку.

Губернатор Ставрополья меры по коронавирусу.Во исполнение поручений Президента, прозвучавших в обращении к гражданам России в связи с коронавирусом, губернатор Старополья Владимир Владимиров принял принял ряд ограничительных мер

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ИСТОЧНИК KP.RU

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