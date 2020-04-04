2020-04-04T13:28:26+03:00
Общество

Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье

Радостную новость сообщил губернатор Владимир Владимиров
Андрей ФАДЕЕВ
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На Ставрополье выздоровел пятый пациент с коронавирусомНа Ставрополье выздоровел пятый пациент с коронавирусомФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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На Ставрополье выздоровел пятый пациент с коронавирусом. Он выписан из больницы и отпущен домой. Новых случаев заражения за сутки не зафиксировано. Приятные новости сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Из 11 заболевших коронавирусной инфекцией ещё один выздоровел и уже выписан из больницы. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов — 5 человек. Состояние остающихся на лечении — стабильное, — написал губернатор Ставрополья в Instagram.

Таким образом, 4 апреля лечении остаётся всего 6 жителей региона. Подробности по эпидситуации на брифинге сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

Министр здравоохранения СК Мажаров о количестве заражённых и подозрений на коронавирус

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— Сегодня под наблюдением врачей в крае остаётся более 1,7 тысяч человек. Только 39 из них — в стационарных отделениях. Остальные изолированы дома, за ними наблюдают врачи. Медучрежнеия продолжают оборудовать всем необходимым, проработан вопрос дополнительной закупки оборудования и расширения коечной сети, — заявил министр.

Чтобы сохранить положительные тенденции и не допустить распространения инфекции Владимир Владимиров продлил режим всеобщей изоляции до 30 апреля. Но отметил, что в случае улучшения эпидситуации возможны послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU

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