Пятый пациент с коронавирусом выздоровел на Ставрополье

4 Апр 2020 2020-04-04T13:28:26+03:00

На Ставрополье выздоровел пятый пациент с коронавирусом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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На Ставрополье выздоровел пятый пациент с коронавирусом. Он выписан из больницы и отпущен домой. Новых случаев заражения за сутки не зафиксировано. Приятные новости сообщил губернатор Владимир Владимиров.

— Из 11 заболевших коронавирусной инфекцией ещё один выздоровел и уже выписан из больницы. Таким образом, общее число выздоровевших пациентов — 5 человек. Состояние остающихся на лечении — стабильное, — написал губернатор Ставрополья в Instagram.

Таким образом, 4 апреля лечении остаётся всего 6 жителей региона. Подробности по эпидситуации на брифинге сообщил министр здравоохранения края Виктор Мажаров.

Министр здравоохранения СК Мажаров о количестве заражённых и подозрений на коронавирус 00:00 00:00

— Сегодня под наблюдением врачей в крае остаётся более 1,7 тысяч человек. Только 39 из них — в стационарных отделениях. Остальные изолированы дома, за ними наблюдают врачи. Медучрежнеия продолжают оборудовать всем необходимым, проработан вопрос дополнительной закупки оборудования и расширения коечной сети, — заявил министр.

Чтобы сохранить положительные тенденции и не допустить распространения инфекции Владимир Владимиров продлил режим всеобщей изоляции до 30 апреля. Но отметил, что в случае улучшения эпидситуации возможны послабления.

ИСТОЧНИК KP.RU