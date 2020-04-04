2020-04-04T10:57:28+03:00
Общество

Владимир Владимиров о продлении режима самоизоляции на Ставрополье: рассмотрим возможность ввести послабления

Губернатор высказался о продлении режима самоизоляции в Ставрополе и на Ставрополье
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Владимир Владимиров пояснил, как будет регулироваться режим самоизоляции на СтаропольеВладимир Владимиров пояснил, как будет регулироваться режим самоизоляции на СтаропольеФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Губернатор Владимир Владимиров высказался о продлении режима самоизоляции в Ставрополе и на Ставрополье до 30 апреля 2020 года. По словам политика, правительство будет действовать гибко и постарается идти навстречу жителям и бизнесу. Но только если эпидситуация позволит это сделать.

В ночь на субботу 4 апреля стало известно, что губернатор Владимиров принял решение о продлении всеобщего режима самоизоляции до 30 апреля. До этого экстренные меры истекали в понедельник, 6 апреля. Трудное решение названо необходимым для пресечения распространения коронавиурса.

При этом глава Ставрополья заметил, что понимает трудности бизнеса, столкнувшегося с экстренной ситуации. Выходная неделя с сохранением заработной платы превратилась в месяц. Указом президента губернаторы получили полномочия регулировать ограничительные меры. И Владимиров обещал рассмотреть этот вопрос на ближайшем заседании правительства.

— В понедельник будет поднят вопрос о расширении круга организаций, которые могут продолжить работу в условиях самоизоляции. А в среду мы ещё раз обсудим ситуацию и примем решение по срокам введённых ограничений. Опираться в решениях мы будем исключительно на эпидситуацию. Здоровье ставропольцев на первом месте, — заявил Владимир Владмиров.

Сейчас режим домашней изоляции можно нарушать лишь в экстренных случаях: выход за продуктами, в аптеку и за неотложной медпомощью. В остальных случаях предусмотрены серьёзные карательные меры. Сумма административных штрафов выросла с 500-1000 рублей для физлиц до 10-40 тысяч рублей. Подробности о нарушении карантина читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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