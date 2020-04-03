Нарушение карантина в Ставрополе: какие штрафы предусмотрены

За нарушение карантина в Ставрополе стали серьезно наказывать. Санкции колеблются от предупреждения до уголовной ответственности. "КП - Северный Кавказ" разобралась, какое наказание понесет горожанин за нарушение режима самоизоляции.

В первый день действия режима всеобщей самоизоляции жителей Ставрополья не наказывали, заметил зампред краевого координационного совета по противодействию коронавирусу Юрий Скворцов. По городам и населенным пунктам циркулировали патрули из полицейских, казаков и росгвардейцев. Увидев человека, у которого не было веских оснований для выхода на улицу или специального пропуска, они проводили с ним разъяснительную беседу.

В первый день сотрудники правоохранительных органов наказали только восьмерых жителей Ставрополя и Пятигорска. Среди них - горожане, выехавшие на улицу ночью, и таксисты-нелегалы. В отношении них выписали административные протоколы, которые предусматривают наказание в виде предупреждения или штрафа в размере от 500 до 1000 рублей.

Рейды на Ставрополье. Нарушители карантина и их оправдания.1 апреля 2020 года. Видео: УГИБДД по Ставропольскому краю

Долгое время за нарушение карантина наказывали в соответствии с первой частью 19.4 статьи КоАП. Согласно тексту, суд может оштрафовать жителя Ставропольского края на сумму от 500 до тысячи рублей, а должностное лицо - от двух до четырех тысяч рублей.

Житель Ставрополя идет по пустой площади Ленина из магазинаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Правда, уже вступил в силу федеральный закон об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции. Правила ужесточатся. Так, за неповиновение жителям Ставрополя грозит штраф от десяти до 40 тысяч рублей, должностным лицам - от 50 до 150 тысяч рублей, а юридическим лицам - от 200 до 500 тысяч. Деятельность последних могут приостановить на 30 суток.

Если из-за нарушения карантина виновный причинит ущерб здоровью другим или кто-то по его вине умрет, то человека заставят выплатить штраф от 150 до 300 тысяч рублей. В случаях с должностными и юридическими лицами все жестче. Для первых штраф колеблется от 300 до 500 тысяч рублей, для вторых - от 500 тысяч до миллиона. Вдобавок к этому их работу могут приостановить на 90 суток.

Дезинфекция на улицах СтаврополяФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Ужесточается уголовная ответственность за нарушение карантина или других санитарно-эпидемиологических правил. Если нарушение по неосторожности повлекло массовое заражение, то фигуранта дела могут оштрафовать на сумму от 500 до 700 тысяч рублей или лишить свободы сроком до двух лет. Если из-за виновника умер человек, ему назначат наказание в виде штрафа от одного до двух миллионов рублей и лишения свободы до пяти лет. А если погибли два и более человек - могут посадить на семь лет.

В третьем чтении депутаты приняли проект. Его рассмотрят в Совете Федерации, а затем передадут президенту для подписания.

В отношении жителя Ставрополя выписывают административный протоколФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Как избежать нарушения карантина в Ставрополе

Легко. Остаться дома и не нарушать карантин.

Пока на Ставрополье действуют ограничительные меры, жителям можно выходить только в пять мест:

1. В больницу для получения медицинской помощи;

2. В магазин или аптеку;

3. На работу (при наличии специального пропуска);

4. В место для выгула собак, которое находится не дальше ста метров от дома (если нет такого - гуляйте во дворе, но с пакетом);

5. К мусорке или мусоропроводу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Как не нарваться на штраф, выйдя в карантин на улицу: Отвечаем на главные вопросы о самоизоляции вместе с юристом

Что считать нарушением режима самоизоляции - «КП» рассказывает почетный адвокат России Леонид Ольшанский (подробности)