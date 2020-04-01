В Ставрополе рассказали, чем грозит нарушение режима самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T16:04:37+03:00

Фото: за соблюдением режима сомоизоляции в Ставрополе следят казаки и правоохранители Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

ФЗ об уголовной ответственности предусматривает минимальный штраф в 10 тысяч рублей

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В нашем регионе начал действовать обязательный режим самоизоляции. Строгие санкции против людей, вышедших на улицу без острой надобности, в первый день применяться не будут. Об этом на ежедневном брифинге в краевом правительстве 1 апреля рассказал зампред Юрий Скворцов.

Несмотря на это, сами меры выглядят сурово. По словам Скворцова, правоохранители будут проводить разъяснительную работу, несмотря на то, что вчера принят федеральный закон об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

ФЗ об уголовной ответственности за нарушение режима самоизоляции предусматривает минимальный штраф в 10 тысяч рублей, а максимальное наказание составляет семь лет лишения свободы в случае, если действия человека на самоизоляции подвергли смерти двух и более лиц.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставрополе рассказали, кто может получить пропуск на время самоизоляции. У каждого, кто работает не на удалёнке, должно быть удостоверение: паспорт и пропуска, регламентированные постановлением губернатора.

Такие же пропуска должны быть и у работников производственных предприятий непрерывного цикла.

Начальники этих сотрудников должны подать главам муниципальных образований персональные списки работников в двух экземплярах. На основании сверенных списков руководители выписывают пропуска своим сотрудникам.

ИСТОЧНИК KP.RU