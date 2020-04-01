В Ставрополе рассказали, кто может получить пропуск на время самоизоляции

1 Апр 2020 2020-04-01T15:01:30+03:00

У каждого, кто работает не в удаленном режиме, должно быть удостоверение, паспорт и пропуска, регламентированные постановлением губернатора Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для людей, перешедших в режим самоизоляции, предусмотрено только четыре основания, при которых они могут выйти на улицу

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Весь Ставропольский край с 1 апреля живет в режиме самоизоляции. Напоминаем правило, которое уже выучили все жители региона: покидать дом можно только в исключительных случаях.

У каждого, кто работает не на удалёнке, должно быть удостоверение: паспорт и пропуска, регламентированные постановлением губернатора.

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе управления по информполитике, такие же пропуска должны быть и у работников производственных предприятий непрерывного цикла.

Начальники этих сотрудников должны подать главам муниципальных образований персональные списки работников в двух экземплярах. На основании сверенных списков руководители выписывают пропуска своим сотрудникам.

Для людей, перешедших в режим самоизоляции, предусмотрено только четыре основания, при которых они могут выйти на улицу.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Для людей, перешедших в режим самоизоляции, предусмотрено только четыре основания, при которых они могут выйти на улицу.

Это выход в ближайший продуктовый магазин или аптечный пункт, выгул собаки в радиусе 100 метров и вынос мусора. При этом ставропольцу нужно иметь при себе паспорт.

Напоминаем, что всеобщий режим самоизоляции в Ставрополе и других городах и районах вводится на неделю. Губернатор региона подписал постановление, по которому с 22 часов 31 марта до 6 часов утра 6 апреля на обязательную самоизоляцию уходят все жители края, а до 12 числа - люди старше 65 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU