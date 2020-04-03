На Ставрополье в лабораториях можно провести 5785 исследований на наличие коронавируса
Лаборатории Ставрополья, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 57,85 штук.
Это позволит провести 5785 исследований. Наличие тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий региона в настоящий момент. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в штатном режиме продолжают работать все медучреждения. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в крае рассказала замминистра здравоохранения по региону.
По словам Ольги Дроздецкой, на данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека. Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов.
Также Дроздецкая сообщила, что 2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу
Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.
ИСТОЧНИК KP.RU