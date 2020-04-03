На Ставрополье в лабораториях можно провести 5785 исследований на наличие коронавируса

3 Апр 2020 2020-04-03T13:15:46+03:00

2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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Лаборатории Ставрополья, проводящие исследования на COVID-19, обеспечены тест-системами в количестве 57,85 штук.

Это позволит провести 5785 исследований. Наличие тест-систем позволяет полностью обеспечить потребности задействованных лабораторий региона в настоящий момент. Об этом сообщается на официальном сайте управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что в Ставропольском крае в штатном режиме продолжают работать все медучреждения. Об этом на ежедневном брифинге по ситуации с коронавирусом в крае рассказала замминистра здравоохранения по региону.

По словам Ольги Дроздецкой, на данный момент под наблюдением врачей находятся 2104 человека. Напомним, что диагноз на состояние 3 апреля 2020 года подтвержден у 11 пациентов.

Также Дроздецкая сообщила, что 2100 жителей Ставрополья уже вышли из карантина по коронавирусу

Губернатор Ставрополья поблагодарил врачей и призвал всем оставаться дома.

ИСТОЧНИК KP.RU