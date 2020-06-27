В Пятигорске объявили дату открытия рынка «Лира»
С учетом распоряжения губернатора Ставрополья от 26 июня 2020 года администрация рынка «Лира» доводит до сведения предпринимателей информацию о возможности возобновления ими деятельности.
Естественно, при соблюдении условий, определенных постановлением «О комплексе ограничительных и иных мероприятий по снижению распространения новой коронавирусной инфекции COVID-2019 на территории Ставропольского края», и требований законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения.
Так, с учетом этого распоряжения, с 28 июня 2020 года доступ на территорию рынка будет возобновлен.
Как сообщает администрация рынка, имеется ряд условий, без которых предприниматели не смогут приступить к своей деятельности:
- Организация входного фильтра с проведением бесконтактного контроля температуры тела посетителей рынка;
- соблюдение масочного режима всеми посетителями рынка;
- обеспечение социального дистанцирования между посетителями рынка (1,5-2 метра).
Фото: официальный сайт рынка в Предгорном районе
Возобновление деятельности Арендаторов рынка возможна при неукоснительном соблюдении всех рекомендаций и требований, изложенных, в санитарно-эпидимиологических правилах, которые включают в себя:
- проведение генеральной уборки с применением дезинфицирующих средств перед открытием предприятия торговли;
- организация обработки рук кожными антисептиками при входе на торговые места, предназначенными для этих целей и/или дезинфицирующими салфетками;
- обеспечение персонала запасом средств индивидуальной защиты и использование их при работе с посетителями.
Доступ на территорию рынка будет осуществляться через въезды № 4, 5, 8, 9, 10; входы № 1, 11 по графику:
Понедельник, четверг – с 05:00 до 16:00
Остальные дни – с 06:00 до 16:00, среда – выходной день.
Для безопасности продавцов и покупателей территория рынка будет дезинфицироваться 2 раза в день: перед началом рабочего дня и по его окончанию.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что владельцы крупного рынка «Лира», расположенного в Предгорном районе, приостановили работу. До этого жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей перед входом на рынок.
Продавцы рынков в Предгорном районе бьют тревогу.
— Либо мы его закроем, и никто туда ходить не будет. Либо там наведется порядок. До понедельника разбирались, решили. Сегодня четверг — опять порядка нет. С понедельника закроем «Лиру», если завтра не будет там порядка, — заявил глава Ставрополья.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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