В Пятигорске из-за коронавируса закрыли рынок «Лира»

19 Июнь 2020 2020-06-19T12:06:25+03:00

При этом Роспотребнадзор не принимал решений касательно работы объекта

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Владельцы крупного рынка «Лира», расположенного в Предгорном районе, приостановили работу. Об этом сообщили сегодня, 19 июня, на официальном сайте рынка:

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—Доступ арендаторов на территорию рынка с 19 июня 2020 года будет прекращён, — заявили владельцы предприятия.

Напомним, что жители Предгорного района вчера, 18 июня обратились к Владимиру Владимирову во время прямой линии с вопросом, который касается больших очередей перед входом на рынок.

Фото: официальный сайт рынка в Предгорном районе

В доказательство пятигорчане показали видеоролик. Судя по кадрам, это не позволяет выдержать социальную дистанцию.

— Либо мы его закроем, и никто туда ходить не будет. Либо там наведется порядок. До понедельника разбирались, решили. Сегодня четверг — опять порядка нет. С понедельника закроем «Лиру», если завтра не будет там порядка, — заявил глава Ставрополья.

Продавцы рынков в Предгорном районе бьют тревогу.

Эту ситуацию Владимиров обсудил с главой Предгорного района Игорем Мятниковым. По его словам, уже решается вопрос, чтобы разместить автомобили предпринимателей, которые приезжают на рынок, на автостоянке.

В итоге сегодня заявили о закрытии «Лиры». При этом Роспотребнадзор не принимал решений касательно работы объекта.

— Вообще невозможно работать: ни заехать, ни выехать. Что за люди, денег не дают, работать не дают, как детей кормить, за коммуналку платить? —, негодуют предприниматели.

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По словам бизнесменов, в данный момент на рынке открыт только один вход (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU