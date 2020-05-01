В Пятигорске арендаторов рынка «Лира» продолжают кормить обещаниями

1 Май 2020 2020-05-01T17:43:01+03:00

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В соцсети 1 мая стали публиковать фото и видео экипажей полицейских, дежуривших у крупного рынка «Лира» в Предгорном районе.

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Позже к ним подключился и ОМОН. Пятигорчане стали интересоваться, почему полицейские так усиленно контролируют рынок. В комментариях некоторые пользователи написали, что продавцы шли на «Лиру» с исключительно благими намерениями.

Так, местные предприниматели говорят о том, что переступили порог рынка, чтобы поговорить с администрацией насчет оставленного там товара. При этом торговцы утверждают, что были в масках, перчатках, «не собирались нарушать какие-либо правила».

Ранее губернатору Ставрополья на прямую линию поступила жалоба от предпринимателей крупнейшего на КМВ рынка. Так, они стали рассказывать, что с бизнесменов рынка требуют арендную плату.

Напомним, что работа «Лиры» остановлена из-за введенного в Пятигорске карантина.

Кроме того, бизнесменам не дают вывезти товар с неработающего рынка. Именно по этой причине торговцы и пытались разобраться с владельцами «предприятия».

К пятигорскому рынку стянулись правоохранители.

Тогда глава Ставрополья Владимир Владимиров во время прямой линии ответил, что «с прокуратурой проверим законность действий».

- Бизнесмены, у которых в договорах прописан форс-мажор, могут обращаться к нему. С собственником рынка, который находится в Баку, пока связаться не можем. Он не выходит на связь, - поделился глава региона.

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ИСТОЧНИК KP.RU