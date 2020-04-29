2020-04-29T18:56:44+03:00
Общество

Губернатор Ставрополья рассказал, когда будет снят карантин в Пятигорске

Владимиров выразил надежду, что курорту дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ
Ася АСРЯН
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Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля началась прямая линия с губернатором Ставрополья. Один из вопросов, которые задали Владимиру Владимирову – когда в Пятигорске снимут карантин?

Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края

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Глава региона ответил, что нужен еще двухнедельный эпидпериод.

- После мы получим все цифры по количеству заболевших, по тестам и тогда примем все необходимые решения, - ответил Владимир Владимиров.

Губернатор выразил надежду, что Пятигорску дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ. Об этом горожане просят уже не первую неделю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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