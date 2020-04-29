Губернатор Ставрополья рассказал, когда будет снят карантин в Пятигорске
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 29 апреля началась прямая линия с губернатором Ставрополья. Один из вопросов, которые задали Владимиру Владимирову – когда в Пятигорске снимут карантин?
Карантин объявлен в нескольких больницах Ставропольского края
Глава региона ответил, что нужен еще двухнедельный эпидпериод.
- После мы получим все цифры по количеству заболевших, по тестам и тогда примем все необходимые решения, - ответил Владимир Владимиров.
Губернатор выразил надежду, что Пятигорску дадут послабления, хотя бы в рамках продуктовых рынков и МФЦ. Об этом горожане просят уже не первую неделю.
ИСТОЧНИК KP.RU