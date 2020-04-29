2020-04-29T18:57:16+03:00
Общество

В Ставрополе губернатор ответил на вопрос жителей о строительстве центра «Машук»

По его словам, будущий центр строится у подножья одноимённой горы на месте заброшенного пионерлагеря.
Ася АСРЯН
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В Ставрополе 29 апреля в 18:00 началась прямая линия с губернатором Ставрополья. Владимир Владимиров ответил на вопрос жителей региона о строительстве молодежного образовательного центра «Машук» в Пятигорске.

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Перед этим чиновник совершил в город-курорт рабочую поездку. Там он посетил строительную площадку молодёжного патриотического центра «Машук».

По его словам, будущий центр строится у подножья одноимённой горы на месте заброшенного пионерлагеря.

Губернатор обсудил с врио главы города-курорта и руководством строительной отрасли края вопросы, связанные с возведением центра. Глава Ставрополья подчеркнул, что во время работ нужно соблюдать природоохранные требования и не пренебрегать комфортом местных жителей.

Владимир Владимиров отметил, что перед началом строительства на месте лагеря провели все необходимые экспертизы.

Специалисты убедились, что подземных вод под будущим центром нет на глубине до 20 метров. Слухи о том, что работы наносят ущерб горным породам, развеял министр строительства края Валерий Савченко. По его словам, площадка лагеря находится на платформе из обычного песчаника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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