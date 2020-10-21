«Посмотрим, кто прав»: экс-глава Георгиевска Клетин о «покупке» диплома и двойном гражданстве

Максим Клетин

На днях следователи завершили расследование громкого уголовного дела против экс-главы Георгиевского городского округа Максима Клетина.

Чиновника обвиняли в использовании заведомо подложного документа, а также в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщала пресс-служба краевого управления Следкома России.

Так, по версии следствия, в ноябре 2017 года Клетин принес в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «Металлургические машины и оборудование».

- На самом деле чиновник не получал там образование, так как его отчислили, - отмечали в ведомстве.

Что касается второго обвинения, то, по данным следствия, Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение.

Позже, 16 октября 2020 года в ведомстве сообщили, что по представлению следователя досрочно прекращены полномочия главы Георгиевского округа Максима Клетина.

- В этом акте реагирования следователь поставил вопрос о досрочном прекращении полномочий, в том числе указав, что следствием установлен факт наличия у Клетина гражданства иностранного государства – Израиль и неуведомления об этом компетентного органа по контролю и надзору в сфере миграции, - сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

После этих событий, 21 октября скандально известный чиновник вышел в прямой эфир в сети Инстаграм, чтобы ответить на вопросы своих земляков. Больше всего жителей Георгиевска волновало, на самом ли деле диплом Клетина липовый?

- У меня три диплома о высшем образовании. Я вам даю честное слово, что все они настоящие. Я никогда не покупал дипломы. По первой специальности я – инженер-механик. Именно диплом по этой специальности и поставили под сомнение. По второму образованию я – юрист. Третье образование я получал по специальности «Муниципальное и государственное управление». В ходе судебных прений мы предоставим все документы, чтобы поставить в этой истории жирную точку, - ответил он.

Напомним, следователи обвиняют Клетина в двойном гражданстве. Эту ситуацию также прокомментировал бывший глава Георгиевского округа:

- Термин «двойное гражданств» о в корне неправильный. У нас не существует договора о двойном гражданстве с Израилем. У меня легальный российский паспорт, который я получил, как и другие советские школьники в 16 лет. К государству Израиль я отношусь с большим уважением. Наверное, там красиво и тепло. Но, я родился в России, и у меня не было и нет другого гражданства. Все обвинения, которые громко звучали в прессе, разлетятся в пух и прах, когда все юридические факты обретут свою значимость в суде. Мы посмотрим, кто прав, а кто не прав. Просто наберитесь терпения, - обратился Клетин к зрителям.

Также чиновник поблагодарил всех тех земляков, которые поддерживают его теплыми словами и продолжают желать удачи в делах.

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