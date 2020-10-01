На Ставрополье экс-глава Георгиевска предстанет перед судом

Мэр Максим Клетин. Фото: администрация Георгиевска

На Ставрополье завершили расследование громкого уголовного дела против главы Георгиевского городского округа Максима Клетина. Чиновника обвиняют в использовании заведомо подложного документа, а также в угрозе убийством или причинением тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщает пресс-служба краевого управления Следкома России.

По данным ведомства, в октябре 2017 года Клетин должен был предоставить в администрацию округа для трудоустройства на должность первого заместителя главы администрации Георгиевского городского округа документы.

А в ноябре 2017 года - в комиссию по отбору кандидатов на должность главы городского округа.

Клетин принес туда заведомо подложный диплом о получении им высшего профессионального образования в одном из вузов по специальности «Металлургические машины и оборудование».

На самом деле чиновник не получал там образование, так как его отчислили.

Кроме этого, Макисим Клетин в 2018 и 2019 годах во время ссор со своей знакомой угрожал ей избиением и убийством, в том числе, приставляя нож, и имитируя ее удушение.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала про скандал, связанный с романтическими отношениями чиновника и молодой жительницы Ставрополья. Так, мать возлюбленной Клетина жаловалась, что чиновник приставлял нож к животу дочери.

Герои этой нашумевшей истории становились гостями ток-шоу на федеральных ТВ. Клетин не скрывал, что состоял в отношениях с молодой ставропольчанкой. Однако, отрицал обвинения в его адрес. Его поддерживала супруга, которая запомнилась российским зрителям, как «сильная и смелая женщина, защищающая своего супруга и «его имя».

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