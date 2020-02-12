«Принуждал ножом к интиму»: мэра на Ставрополье арестовали за угрозы любовнице

На мэра города Георгиевска Максима Клетина завели уголовные дела за использование фальшивого диплома о высшем образовании и угрозу убийством. Заявления об угрозах расправы написала на чиновника мать его бывшей любовницы Светлана Никифорова.

Мы дозвонились ей, и женщина подтвердила: Клетин приставлял нож к животу дочери. Подробнее свою историю она описала в заявлении, поданном в Следственный комитет.

Светлана утверждает, что в ноябре 2019 года дочь рассказала ей, как Клетин на протяжении года угрозами принуждал ее к интимным отношениям. При этом дочь утверждала, что полового контакта с Клетиным не было - мэр лишь заставлял ее заставлял делать такие вещи, которые мы по этическим соображениям описывать не станем.

- Это было более двух раз, - утверждает заявительница. - Когда в очередной раз она отказалась это делать, Клетин стал ее преследовать и угрожать убийством ей и нашей семье. При этом Клетин, со слов дочери, неоднократно ее избивал и угрожал ножом, приставляя его к животу, говорил, что вспорет его, будет наматывать кишки и наслаждаться тем, как она умирает. У дочери я постоянно видела синяки и ссадины.

Светлане 53 года. Ее дочери 23. С Клетиным обе познакомились в апреле 2018 года. Женщина говорит, что пришла с дочкой за компенсацией по утраченному жилью из-за майского паводка в 2017 году. Тогда-то после деловой встречи Клетин попросил у Никифоровых номера телефонов и через два дня написал первые СМС. А еще через неделю лично приехал к ним домой на белой «Toyota Camry».

- Выпил чашку кофе, сказал, что позже хочет обсудить некий юридический вопрос. При разговоре присутствовали дочь и сын, - сообщает Никифорова. - Потом визиты стали постоянными под абсурдными предлогами. Еще через два месяца он попросил переночевать. Якобы жена в ссоре бросилась на него с ножом. Я разрешила ему остаться на ночь. Под разными предлогами Клетин ночевал около 10 раз.

Последний раз приезжал в декабре. Говорил, что его супруга Любовь хочет убить любовницу — дочку заявительницы Вилену.

Шумиха вокруг мэра поднялась месяц назад. В сеть попало видео, на котором человек, как две капли воды похожий на Максима Клетина, называет себя «приличной принцессой» и утверждает, что в прошлом был «большим преступником». По Георгиевску также неизвестные расклеили фото обнаженного мэра.

Похожий на Клетина мужчина зовет себя "приличной принцесской" с криминальным прошлым.

Однако глава региона Владимир Владимиров заявил, что не видит в этом оснований для отставки: в городе выполняются все программы, строятся социальные объекты, благоустраивается территория. Глава региона лишь намекнул, что за аморалку Клетина могут выгнать из «Единой России». В итоге мэра исключили из партии по собственному желанию.

Примечательно, что депутаты городской Думы Георгиевска вступились за чиновника. Мужа простила и защитила и Любовь Клетина. На заседании георгиевской Думы она назвала скандал — политическим заказом оппонентов.