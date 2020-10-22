Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 22 октября 2020: число умерших достигло 387

В Ставропольском крае растет число умерших от коронавируса пациентов Фото: Артем КИЛЬКИН

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 22 октября 2020 года. Актуальная информация по распространению коронавирусной инфекции на территории региона и эпидситуации. Число зараженных, выздоровевших и количество летальных исходов — в публикации «КП - Северный Кавказ».

По последним данным на утро 22 октября 2020 года коронавирусная инфекция в Ставропольском крае подтвердилась у 19421 жителя. За сутки заразились еще 171 пациент. Четверо из заболевших в регионе скончались за последние сутки. Всего умерших в крае – 387. Губернатор Ставрополья выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей.

Число тех, кто сумел преодолеть недуг, вновь увеличилось и уже составило 14156 человек. В том числе, за прошлый день выписали и сняли с медицинского наблюдения 217 пациентов. - Работа по выявлению новых случаев COVID-19 продолжается. Охват тестированием постоянно растет, - подчеркнул Владимир Владимиров.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что министр здравоохранения Ставрополья Владимир Колесников рассказал о наращивании коечного фонда для больных с Covid-19:

— 1445 коек были перепрофилированы еще весной. Понимая, что есть угроза сезонного роста инфекции, мы загодя начали работу по развертыванию дополнительных коек. За полтора месяца мы открыли 497 коек. В процессе открытия ещё 300, — уточнил Колесников.

Он также добавил, что любое медучреждение на Ставрополье может быть перепрофилировано для приема пациентов с коронавирусом, в случае, если потребуются койки с кислородной поддержкой для больных.