Минздрав Ставрополья судится из-за поставки 331 аппарата ИВЛ

Иллюстративное фото Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Министерство здравоохранения Ставрополья подало в суд на "Концерн "Радиоэлектронные технологии". Ведомство хочет от компании 580,9 млн рублей, следует из материалов Арбитражного суда Ставропольского края.

Точной информации, в чем суть иска Минздрава Ставрополья, нет. Известно, что речь идет об аппаратах ИВЛ "Авента-М".

22 апреля министерство заключило с концерном контракт на поставку 312 аппаратов ИВЛ этой модели. 106 единиц оборудования должны были попасть во вторую больницу Ставрополя, еще 42 в клиники Пятигорска, 19 - в Невинномысск, 14 - в Светлоград. Кроме того, другое предприятие - ООО ГК "Отечественные приборы" - должно было приобрести для ведомства 19 аппаратов ИВЛ "Авента-М". Сумма иска - 27,5 млн рублей.

В мае 2020 года Росздравнадзор приостановил обращение аппаратов модели "Авента-М". Проверка показала нарушения в производстве техники и несоответствие медицинских изделий требованиям. Дальнейшее тестирование аппаратов нареканий не выявило. В федеральном Росздравнадзоре отметили, что прямой связи между нарушениями при производстве "Авента-М" и их возгоранием не нашли.

Модель аппаратов ИВЛ "Авента" начали производить в 2012 году. За 30 лет было поставлено более 20 тысяч оборудований в больницы России и СНГ.

В "Концерне "Радиоэлектронные технологии" прокомментировали ситуацию с поставкой. По словам представителя компании, 66 аппаратов ИВЛ уже отгружены, в ближайшее время фирма собирается поставить оставшиеся экземпляры. Руководство концерна недоумевает, почему Минздрав Ставрополья решил подать на них в суд.