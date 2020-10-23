Видео задержания экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии появилось в сети

Фото: ФСБ России

В сети появилось видео с задержаний экстремистов в Дагестане и Карачаево-Черкесии. Шестерым членам "Ат-Такфир валь-Хиджра"* уже вынесли меру пресечения.

23 октября стало известно о ликвидации двух экстремистских ячеек на Кавказе. Их численность - более 20 человек, уточнял Центр общественных связей ФСБ. В ходе обысков изъяты холодное оружие, три боевые гранаты, пистолеты ПМ и охотничье ружье, а также патроны к ним. В домах экстремистов нашли 190 запрещенных книг, тетради с лекциями радикальных проповедников и электронные носители с экстремистскими материалами. Помимо прочего, у сектантов изъяли финансовую отчетность, расписанную в шести тетрадях.

Следственные подразделения ФСБ России уже возбудили уголовные дела. В ходе расследования будут установлены другие участники секты и главные экстремисты. Решением суда четверо задержанных в Карачаево-Черкесии отправлены под стражу. Двое под домашним арестом. Остальные члены ячеек ждут меры пресечения.

"Ат-Такфир валь-Хиджра"* (они же "такфириты") решением Верховного суда России от 15 сентября 2010 года признана экстремистской. Организация занималась вербовкой людей и проповедованием псевдорелигиозных идей. В том числе - отказа от светской культуры и созданию халифата на Кавказе.

* Запрещенная в России экстремистская организация