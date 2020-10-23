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Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи, последние новости на 23 октября 2020: весогонка, взвешивание без нижнего белья, тоска дагестанца и мнения экспертов по поводу победителя предстоящего боя. «КП - Северный Кавказ» собрала последние новости перед главным боем UFC 2020 года.

Хабиб Нурмагомедов и Джастин Гэтжи сделали вес перед титульным боем. Оба спортсмена смогли показать максимум для легкой весовой категории — 155 фунтов или 70,3068 килограммов. При чем дагестанскому бойцу для прохождения процедуры пришлось раздеться донога, сняв с себя даже нижнее белье. К счастью, спортсмен идеально уложился в рамки и полностью готов к бою.

Отметим, что оставшееся до боя время оба соперника будут усиленно питаться, чтобы набрать больший вес и иметь некоторое преимущество над соперником. Вероятнее всего, лучше это удастся Нурмагомедову, средний вес которого находится в районе 83–85 килограммов.

Интересно, что за день перед поединком Хабиб позволил себе публично проявить чувства: боец в очередной раз написал о том, что скучает по своему лучшему другу, тренеру и отцу Абдулманапу Нурмагомедову, скончавшемуся 3 июля 2020 года. Бой с Гэтжи будет первым, который легендарный чемпион будет проводить без поддержки своего главного болельщика.

Вопрос психологической готовности и влияния тяжелого события — один из самых главных перед предстоящим противостоянием. Фактически непобедимый чемпион гораздо предпочтительнее соперника, однако именно его психологическая слабость может сыграть одну из самых злых шуток. Сможет ли Нурмагомедов преодолеть себя, не может сказать никто.

Кстати, тренер Джастина Тревор Уиттман в интервью перед боем заявил, что его подопечный смог спрятать самое сильное оружие перед боем. Он заявил, что Гэтжи невероятно хорош в борьбе, однако ему ещё не приходилось демонстрировать это в боях.

Однако эксперты и коллеги спортсменов уверены в преимуществе Хабиба в партере. Мнения сходятся на одном: главным шансом Гэтжи являются его навыки нокаутера. Несмотря на все неудобства: Нурмагомедов всегда держит дистанцию и сокращает её только для перевода в партер, американец может поймать соперника одним мощнейшим ударом. Кроме того, в первых раундах Гэтжи сможет потянуть время и неплохо защититься от тэйкдаунов дагестанца. Однако чем больше будет уставать американец, тем больше шансов на победу будет у Хабиба.

Удачи Нурмагомедову желает множество самых выдающихся спортсменов и тренеров. Так, тренер сборной России Станислав Черчесов поддержал чемпиона перед главным испытанием.

— На таком уровне бои никогда легкими не бывают. Но мы знаем, верим и убеждены. Мы за тебя болеем. Давай, друг! — заявил известный тренер.

К пожеланиям присоединился защитник «Спартака» Георгий Джакия, заявивший, что «время Нурмагомедова» наступило.

— Пусть все будет так, как ты задумал. Потому что это твое время. Хабиб — тайм, — сказал футболист на видео в поддержку российского бойца.

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэтжи состоится 24 октября на UFC 254 в Абу-Даби. Ориентировочное время начала поединка — 23:00 по мск.

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