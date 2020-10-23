«Удар в пах!»: член грозненского клуба «Ахмат» избил судью на поле

Стоп-кадр: трансляция игры

Молодежное первенство между грозненским «Ахматом» и московским «Спартаком» в Чечне закончилось избиением арбитра. После матча вничью (0:0) представитель чеченского футбольного клуба налетел на главного судью Богдана Головко. Бил по корпусу, был даже удар в пах!

Началась потасовка в конце игры, когда арбитр показал желтую карточку выбежавшему на поле члену грозненского «Ахмата». После финального свистка там появились и посторонние. Само избиение на видео не попало, показываем фрагмент трансляции, на котором конфликт только зарождается:

В Российской премьер-лиге говорят об одном представителе грозненского клуба, который напал на арбитра. И высказались по произошедшему осуждающе с обещанием провести проверку и наказать виновных. При этом в протоколе матча пишут о нескольких лицах, «физически воздействовавших на судью».

На сегодня у «Ахмата» и «Спартака» по 14 очков – одни из лидеров турнирной таблицы молодежного первенства.

Кстати, в прошлом году массовой дракой закончился 18-й тур Профессиональной футбольной лиги между астраханским «Волгарём» и махачкалинским «Легионом Динамо». Только комментатор думал закругляться словами благодарности в адрес болельщиков, как на поле завязалась потасовка. Причем с участием запасных игроков и тех самых зрителей.