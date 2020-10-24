Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 24 октября

Иллюстративное фото Фото: Архив "КП"

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус на 24 октября. Объявляем последние данные по COVID-19 в городах, районах и округах региона. Количество заболевших, выздоровевших и умерших - в материале "КП".

Простите, но данные на 23 октября. Как только поступят свежие - мы обновим таблицу.

1. Ставрополь - 3507 случаев, 2849 выздоровевших, 148 смертей;

2. Буденновский район - 1165 случаев, 628 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1077 случаев, 952 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 929 случаев, 813 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 873 случая, 282 выздоровевших, 20 смертей;

6. Кисловодск - 850 случаев, 731 выздоровевший, пять смертей;

7. Петровский район - 762 случая, 673 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 679 случаев, 589 выздоровевших, семь смертей;

9. Нефтекумский горокруг - 666 случаев, 489 выздоровевших, 17 смертей;

10. Благодарненский горокруг - 657 случаев, 457 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 612 случаев, 547 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 610 случаев, 415 выздоровевших, 23 смерти;

13. Ессентуки - 578 случаев, 515 выздоровевших, 14 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 576 случаев, 267 выздоровевших, 11 смертей;

15. Изобильненский район - 525 случаев, 503 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 512 случаев, 375 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 471 случай, 448 выздоровевших, три смерти;

18. Труновский район - 448 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей;

19. Левокумский район - 401 случай, 265 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 395 случаев, 142 выздоровевших, смертей нет;

21. Курский район - 387 случаев, 132 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 384 случая, 343 выздоровевших, две смерти;

23. Новоселицкий район - 366 случаев, 192 выздоровевших, четыре смерти;

24. Апанасенковский район - 348 случаев, 300 выздоровевших, три смерти;

25. Туркменский район - 341 случай, 260 выздоровевших, три смерти;

26. Железноводск - 333 случая, 195 выздоровевших, три смерти;

27. Грачевский район - 336 случая, 310 выздоровевших, две смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 269 случаев, 173 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 228 случаев, 207 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 196 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 180 случаев, 155 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Согласно сводке оперативного штаба на утро 24 октября, в Ставропольском крае коронавирус обнаружили в тестах 19779 человек. От вируса спасли 14585 инфицированных, умерли 396 зараженных.

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