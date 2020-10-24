Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 24 октября 2020: число умерших достигло 396

В регионе растет число заболевших коронавирусом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 24 октября 2020 года. Актуальная информация по распространению коронавирусной инфекции на территории региона и эпидситуации. Число зараженных, выздоровевших и количество летальных исходов — в публикации «КП - Северный Кавказ».

По последним данным на утро 24 октября 2020 года коронавирусная инфекция в Ставропольском крае подтвердилась у 19778 жителей.

За сутки заразились еще 180 пациентов. Пять из заболевших в регионе скончались за последние сутки. Всего умерших в крае – 396.Губернатор Ставрополья выразил глубокие сболезнования родным и близким этих людей.

Ранее главный инфекционист Ставропольского края Лариса Ткаченко дала большое интервью «Радио Комсомольская правда». В эфире специалист рассказала о эпидемиологической ситуации с гриппом и коронавирусом в регионе. «КП» собрала ключевые цитаты Ларисы Ткаченко в одном материале.

ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ

- Эпидемиологическая ситуация на Ставрополье относительно спокойная. Однако за последнюю неделю - с 12 по 18 октября - в крае респираторными инфекциями и гриппами заболело около 15 тысяч человек. Эпидемиологический порог увеличивается где-то на 5%. В Ставрополе около 5 тысяч заболевших гриппом или ОРВИ. И если сравнить с порогом предыдущих недель, то это превышение на 81%. Это достаточно много, и уже, наверное, пора бить тревогу. Основной подъем ожидается с ноября по февраль, это пик заболеваемости гриппом. Но надо помнить, что заболеваемость всегда зависит от иммунной прослойки населения.

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