Большое интервью с главным инфекционистом Ставрополья. Главное

Главный инфекционист Ставрополья Галина Ткаченко Фото: Элона ОГАДЖАНОВА

Главный инфекционист Ставропольского края Лариса Ткаченко дала большое интервью "Радио Комсомольская правда". В эфире специалист рассказала о эпидемиологической ситуации с гриппом и коронавирусом в регионе. "КП" собрала ключевые цитаты Ларисы Ткаченко в одном материале.

ОБ ЭПИДСИТУАЦИИ

- Эпидемиологическая ситуация на Ставрополье относительно спокойная. Однако за последнюю неделю - с 12 по 18 октября - в крае респираторными инфекциями и гриппами заболело около 15 тысяч человек. Эпидемиологический порог увеличивается где-то на 5%. В Ставрополе около 5 тысяч заболевших гриппом или ОРВИ. И если сравнить с порогом предыдущих недель, то это превышение на 81%. Это достаточно много, и уже, наверное, пора бить тревогу. Основной подъем ожидается с ноября по февраль, это пик заболеваемости гриппом. Но надо помнить, что заболеваемость всегда зависит от иммунной прослойки населения.

ЧТО НОВОГО В ГРИППЕ 2020 ГОДА

- Вакцина от гриппа каждый год новая. Она адоптирована к штамму, который циркулирует. Сложность 2020 года - у нас три новых компонента вируса. Это тот же, к которому мы привыкли - в народе "свиной грипп". Еще это два типа гриппа А, грипп "Гонконг" с некоторыми изменениями и два штамма вируса B. Новая вакцина создана на основе этих изменений.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ ГРИППА

- Иммунитет после вакцинации формируется в течение 2-3 недель. Сентябрь - оптимальный месяц для того, чтобы привиться.

В 2020 году население Ставрополья сознательно идет на вакцинацию. По плану, прививание должны были пройти 1,5 млн человек [по данным на 13 октября, привито 505 тысяч человек - прим.ред.]. Люди понимают, что надо. Мы не знаем, как поведет себя коронавирус, если он встретится с гриппом. Нас ждет серьезный период.

Пройти вакцинацию стоит школьникам (они могут перенести грипп легко, но их пожилые родственники - нет), люди преклонного возраста (чтобы избежать осложнений), пациенты с хроническими заболеваниями легких, сердца, почек или печени, а также беременные (иммунитет на грипп на полгода появится даже у новорожденного). Очень важно привиться учителям и врачам.

Нельзя вакцинироваться тем, кто плохо перенес прошлую вакцинацию (значит, есть реакция на компонент содержимого), а также болеющим на момент укола. [...]

Поверьте мне, у нас было много больных с тяжелой гриппозной пневмонией. Но не было ни одного, кто был бы при этом привит. Мы вакцинируем не для того, чтобы не заболеть, а для того, чтобы не умереть, если мы заболеем.

Бесплатно провакцинироваться можно в своей поликлинике. Иммунитет на грипп после вакцинации сохраняется до года.

О ВАКЦИНАЦИИ ОТ КОРОНАВИРУСА НА СТАВРОПОЛЬЕ

- Полная партия вакцины должна поступить к декабрю. Вакцинация не принудительная. Уже сейчас прививают врачей, потому что они из группы риска. Первоочередная задача - вакцинация врачей и учителей. А дальше по желанию.

КОГДА БОЛЬНОЙ НАЧИНАЕТ БЫТЬ ЗАРАЗНЫМ

- И при гриппе, и при коронавирусе больной начинает быть заразным в конце инкубационного периода [когда появляются клинические симптомы - прим.ред.]. Выделение инфекции при коронавирусе длится до пяти недель. Хотя ученые в последнее время говорят о том, что это нежизнеспособный вирус, это фрагменты вируса. Тем не менее, при выписывании надо доказать, заразен выделяемый пациентом вирус или нет.

О ПРОФИЛАКТИКЕ КОРОНАВИРУСА

- Единственная профилактика - это ношение масок. Универсального ничего нет. Можно использовать "Гриппферон", но лекарство надо хранить в холодильнике. В течение дня, наверное, сложно будет использовать, но несколько применений в день будет полезно.

Почему мы ратуем за маски? Если мы без маски проконтактировали с больным, то риск заразиться - 90%. Один человек инфицирует сразу двоих. Если здоровый носит маску, а больной при чихании и кашле - нет, то риск - 30%. Если маску наденет только больной, риск - 5%. А если оба будут в защите - 1,5%. А при соблюдении социальной дистанции - риска никакого не будет.

КОГДА ОБРАЩАТЬСЯ К ВРАЧУ

- При устойчивой температуре в 37,5 или при условии, что температура не спала за два дня, нужно вызывать участкового врача. Ходить в поликлинику не надо.

ПОЛНОЕ ИНТЕРВЬЮ

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