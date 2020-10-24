«Бой может закончиться в первом раунде»: Конор дал прогноз на бой Хабиб — Гэйджи

Макгрегор верит в победу Хабиба. Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Конор Макгрегор дал свой «дерзкий прогноз» на бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи. По словам ирландца, действующий чемпион может победить уже в первом раунде, а американца спасет только «lucky punch» — единственный нокаутирующий удар.

Конечно, не подколоть заклятого врага Конор не мог. Поэтому речь свою начал со слов о том, что Хабиб будет отступать, «как он обычно это делает».

— Гейджи сразу отметит его стиль и подстроится под его джеб (прямой удар рукой, — ред.). У Джастина свой стиль — «нырки», которые помогут предотвратить джэбы Хабиба. Кроме того, Нурмагомедов всегда высоко держит голову, поэтому Гэйджи в любой момент может попасть и вырубить его, — считает ирландец.

Несмотря на ворох аргументов в пользу американца, Макгрегор считает, что Нурмагомедов имеет гораздо больше шансов на победу. Все дело в слабых навыках грэпплинга.

— Да, у Гейджи отличный рестлинг, но плохой грэпплинг. И если Хабибу удастся его уложить, то бой может закончиться в первом раунде. Я считаю, что Хабиб, вероятнее всего, победит. Но если Гейджи попадет, он его вырубит, — резюмировал скандальный ирландец.

Напомним, что бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи пройдет на UFC 254 в Абу-Даби уже сегодня, 24 октября. Время начала турнира — 17:15. Бои основного карда стартуют в 21:00, а титульный поединок начнется не раньше 23:00 по мск.

ЕЩЁ ПО ТЕМЕ

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйджи, последние новости на 24 октября 2020

Дагестанец и версии о провале взвешивания перед боем, «Хабиб 2.0» и его прогноз, победа в Instagram и затишье перед поединком. «КП - Северный Кавказ» собрала последние новости о главном бое года (подробности).