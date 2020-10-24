Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйджи ориентировочно начнется в 23:00 по мск

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйджи, последние новости на 24 октября 2020: дагестанец и версии о провале взвешивания перед боем, «Хабиб 2.0» и его прогноз, победа в Instagram и затишье перед поединком. «КП - Северный Кавказ» собрала последние новости о главном бое года.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйджи пройдет уже сегодня! После взвешивания и финальной дуэли взглядов установилось традиционное затишье: все уже сказано и сделано, весь мир ждет главного боя легковесов 2020 года.

Тишину нарушили диетолог MMA Майк Дольче и журналист ESPN Ариэль Хельвани. Оба эксперта заметили странность при взвешивании Хабиба. Кроме того, что боец был полностью истощен перед процедурой и поднялся на помост только с помощью сотрудников UFC, инспектор объявил вес Хабиба до того, как стрелки на весах остановились.

Скандал раздул Майк Дольче, заявивший, что «Хабиб 100% не сделал нужный вес». По его мнению, на церемонии «была допущена серьезная ошибка». В UFC ситуацию не комментируют, а тренер Нурмагомедова назвал заявление специалиста глупостью.

Бой привлекает интерес зрителей по всему миру и удостаивается пристального внимания от самых известных спортсменов. Не смог остаться в стороне и чеченский боец Хамзат Чимаев, получивший прозвище «Хабиб 2.0». Спортсмен дал свой прогноз на бой.

— Думаю, Хабиб заберёт этот бой. Потому что Хабиб слишком сильный, выносливый, с характером. Гейджи тоже не промах, такой же отбитый парень в голове. Но Хабиб затащит. 70 на 30 в его пользу. Гейджи может попасть, сильный у него удар. Но это его единственный способ выиграть. Думаю, с такими борцами он ещё не сталкивался, — заявил Хамзат.

Российский чемпион легчайшего веса UFC Петер Ян также не смог остаться в стороне. Спортсмен не стал делать ставки, а просто пожелал дагестанцу удачи в тяжелом бою.

— Уже сегодня поединок Хабиба Нурмагомедова. От себя лично хотел бы пожелать ему победы, удачи и чтобы все прошло без травм! — сказал Ян.

Отметим, что Нурмагомедов является фаворитом большинства экспертов. Они подчеркивают, что в арсенале Гэйджи мало мощных ударов на короткие дистанции, которые могли бы охладить желания Хабиба пытаться перевести соперника в партер. Джастин будет наиболее опасен в самом начале поединка, пока ещё полон сил и свеж.

Дагестанец будет делать ставку на борьбу и выносливость, в которых он существенно превосходит соперника. Чем дольше будет затягиваться бой, тем быстрее будут таять шансы Гэйджи. Вероятнее всего, чемпион сможет финишировать оппонента в 3-4 раунде.

Бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гэйджи состоится на UFC 254 в Абу-Даби. Начало турнира — 17:15 по мск, бои основного карда стартуют в 21:00, начало титульного боя — 23:00.

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