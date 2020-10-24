Хабиба Нурмагомедова обвинили в мошенничестве перед боем с Гейджи

Фото: кадр видео ufc.com

Чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова обвинили в мошенничестве перед боем с Джастином Гейджи. По словам известного диетолога MMA Майка Дольче, чемпион не уложился в свою весовую категорию, однако ему помогли работники UFC. При чем нарушение зафиксировано на видео.

Дольче неплохо проанализировал каждую деталь взвешивания перед боем. На церемонию Нурмагомедов пришел первым, но выглядел крайне изможденным. Особенно ярко это появилось в моменте, когда сотрудникам промоушена пришлось подавать чемпиону руку, чтобы тот поднялся на помост.

Из этого диетолог делает вывод, что чемпион был крайне истощен сушкой перед взвешиванием и не мог сбросить большие. Однако когда Хабиб встал на весы в первый раз — они показали превышение максимального веса. Дагестанцу пришлось полностью обнажиться и попробовать снова.

— Во второй раз инспектор не дождался, пока перекладина весов перестанет двигаться и стабилизировал бегунок. Это серьезная ошибка. И это значит, что Хабиб весит больше, чем максимально допустимые 155 фунтов (70,3068 килограммов — ред.), — заявил специалист.

Нарушение на взвешивании заметил и известный журналист ESPN Ариэль Хельвани, однако он не стал делать таких же далеко идущих выводов.

Отметим, что UFC никак не отреагировал на заявление специалиста, хотя, по его словам, нарушение видно на записи. А вот тренер Хабиба Хавьер Мендес удостоил Дольче ответа, усомнившись в его профессионализме и назвав заявление «глупостью».

Напомним, бой Хабиб Нурмагомедов — Джастин Гейджи пройдет сегодня, 24 октября в Абу-Даби. Турнир UFC 254 стартует в 17:15, бои основного карда — в 21:00, а титульный бой не раньше 23:00.

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