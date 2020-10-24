Фонтан огня: в Чечне произошел пожар на АЗС

Фонтан огня от одной из цистерн с газом вырывается в ночное небо. Фото: стоп-кадр видео

В чеченском городе Аргун произошел крупный пожар на автозаправочной станции (АЗС). Загорелась одна из пяти цистерн. Подробности сообщает пресс-служба ГУ МЧС Чечни.

— В 18:10 поступило сообщение о пожаре. На место происшествия высланы силы и средства ГУ МЧС России по ЧР по повышенному рангу. Привлечено от министерств и ведомств 75 человек и 20 единиц техники, в том числе от МЧС 41 человек и 9 единиц техники, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

Ситуация существенно осложнена тем, что рядом с горящей стоят ещё 4 цистерны. Все они могут сдетонировать. К счастью, жилых домов вблизи автозаправки нет. Однако пожарным удалось спасти котенка, его передали бригаде «Скорой».

На кадрах видео с места ЧП виден фонтан огня, вырывающийся из горящей газовой цистерны в ночное небо.

— На данный момент проводится работа по тушению пожара и защите соседних резервуаров, а также соседних строений, — резюмировали в пресс-службе ГУ МЧС по Чеченской Республике.

«КП - Северный Кавказ» следит за развитием ситуации.