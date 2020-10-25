Стало известно, сколько Хабиб Нурмагомедов получит за бой с Гэтжи

Хабиб Нурмагомедов победил Джастина Гейджи Фото: REUTERS

Стало известно, сколько Нурмагомедов получит за бой с Гэтжи. Так, эксперты подсчитали гонорар российского бойца смешанного стиля (MMA) Хабиба Нурмагомедова за бой с американцем Джастином Гейджи.

По информации Sportekz, руководство Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) заплатило Нурмагомедову три млн долларов. Причем, размер гонорара не зависел от результата поединка.

Победа во втором раунде принесла уроженцу Дагестана еще 90 тысяч долларов. В рублевом эквиваленте Хабиб заработал около 230 млн рублей.

Известно, что сумма не учитывает часть дохода с проданных ТВ-трансляций.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что Хабиб Нурмагомедов сломал ногу за три недели до боя с Гэтжи – Уайт. Об этом сообщил президент промоушена Дана Уайт на пресс-конференции.

Напомним, в ночь на 25 октября Нурмагомедов одержал 29 победу в карьере, в блестящем стиле финишировав Джастина Гейджи во втором раунде.

После боя чемпион заплакал, упав на канвас. А встав — бросил перчатки на арену, заявив о завершении профессиональной карьеры.