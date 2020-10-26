В Ставропольском крае растет число умерших от коронавируса
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 октября 2020 года. Актуальная информация по эпидситуации в регионе: число заболевших, выздоровевших и количество летальных исходов по муниципалитетам, округам и районам края.
По данным на утро 26 октября, за последние сутки выявили 183 зараженных, 54 человека выздоровели и 4 скончались. 20136 ставропольца заболели COVID-19 с начала пандемии. 14 841 из них уже полностью оправились от болезни. К сожалению, уже 404 пациента не смогли победить коронавирус.
Что же касается эпидситуации в районах. С большим отрывом лидером остается краевой центр, где зафиксировано уже 3507 случаев заражения. Второе и третье места занимают Буденновский район и Пятигорск. В пятерку антилидеров также попали Георгиевский округ и Шпаковский район.
Полный список районов Ставропольского края, где выявили коронавирус по последним официальным данным выглядит следующим образом:
1. Ставрополь - 3507 случаев, 2849 выздоровевших, 148 смертей;
2. Буденновский район - 1165 случаев, 628 выздоровевших, 17 смертей;
3. Пятигорск - 1077 случаев, 952 выздоровевших, 16 смертей;
4. Георгиевский горокруг - 929 случаев, 813 выздоровевших, 24 смерти;
5. Шпаковский район - 873 случая, 282 выздоровевших, 20 смертей;
6. Кисловодск - 850 случаев, 731 выздоровевший, пять смертей;
7. Петровский район - 762 случая, 673 выздоровевших, 12 смертей;
8. Невинномысск - 679 случаев, 589 выздоровевших, семь смертей;
9. Нефтекумский горокруг - 666 случаев, 489 выздоровевших, 17 смертей;
10. Благодарненский горокруг - 657 случаев, 457 выздоровевших, пять смертей;
11. Кочубеевский район - 612 случаев, 547 выздоровевших, семь смертей;
12. Минераловодский горокруг - 610 случаев, 415 выздоровевших, 23 смерти;
13. Ессентуки - 578 случаев, 515 выздоровевших, 14 смертей;
14. Ипатовский горокруг - 576 случаев, 267 выздоровевших, 11 смертей;
15. Изобильненский район - 525 случаев, 503 выздоровевших, пять смертей;
16. Предгорный район - 512 случаев, 375 выздоровевших, восемь смертей;
17. Арзгирский район - 471 случай, 448 выздоровевших, три смерти;
18. Труновский район - 448 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей;
19. Левокумский район - 401 случай, 265 выздоровевших, восемь смертей;
20. Красногвардейский район - 395 случаев, 142 выздоровевших, смертей нет;
21. Курский район - 387 случаев, 132 выздоровевших, пять смертей;
22. Советский горокруг - 384 случая, 343 выздоровевших, две смерти;
23. Новоселицкий район - 366 случаев, 192 выздоровевших, четыре смерти;
24. Апанасенковский район - 348 случаев, 300 выздоровевших, три смерти;
25. Туркменский район - 341 случай, 260 выздоровевших, три смерти;
26. Железноводск - 333 случая, 195 выздоровевших, три смерти;
27. Грачевский район - 336 случая, 310 выздоровевших, две смерти;
28. Новоалександровский горокруг - 269 случаев, 173 выздоровевших, четыре смерти;
29. Кировский горокруг - 228 случаев, 207 выздоровевших, четыре смерти;
30. Степновский район - 196 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть;
31. Александровский район - 180 случаев, 155 выздоровевших, три смерти;
32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;
33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.
Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 15 октября был поставлен антирекорд в 6 смертей за сутки. «КП» проанализировала данные официальной статистики и представляет главные выводы.
Больше всего умерших зафиксировали в Ставрополе. За три месяца в городе зарегистрировали 114 летальных исходов. Сейчас в краевой столице известно о 144 смертях от COVID-19, а 21 июля их было - 30.
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