В Ставропольском крае растет число умерших от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: список на 26 октября 2020 года. Актуальная информация по эпидситуации в регионе: число заболевших, выздоровевших и количество летальных исходов по муниципалитетам, округам и районам края.

По данным на утро 26 октября, за последние сутки выявили 183 зараженных, 54 человека выздоровели и 4 скончались. 20136 ставропольца заболели COVID-19 с начала пандемии. 14 841 из них уже полностью оправились от болезни. К сожалению, уже 404 пациента не смогли победить коронавирус.

Что же касается эпидситуации в районах. С большим отрывом лидером остается краевой центр, где зафиксировано уже 3507 случаев заражения. Второе и третье места занимают Буденновский район и Пятигорск. В пятерку антилидеров также попали Георгиевский округ и Шпаковский район.

Полный список районов Ставропольского края, где выявили коронавирус по последним официальным данным выглядит следующим образом:

1. Ставрополь - 3507 случаев, 2849 выздоровевших, 148 смертей;

2. Буденновский район - 1165 случаев, 628 выздоровевших, 17 смертей;

3. Пятигорск - 1077 случаев, 952 выздоровевших, 16 смертей;

4. Георгиевский горокруг - 929 случаев, 813 выздоровевших, 24 смерти;

5. Шпаковский район - 873 случая, 282 выздоровевших, 20 смертей;

6. Кисловодск - 850 случаев, 731 выздоровевший, пять смертей;

7. Петровский район - 762 случая, 673 выздоровевших, 12 смертей;

8. Невинномысск - 679 случаев, 589 выздоровевших, семь смертей;

9. Нефтекумский горокруг - 666 случаев, 489 выздоровевших, 17 смертей;

10. Благодарненский горокруг - 657 случаев, 457 выздоровевших, пять смертей;

11. Кочубеевский район - 612 случаев, 547 выздоровевших, семь смертей;

12. Минераловодский горокруг - 610 случаев, 415 выздоровевших, 23 смерти;

13. Ессентуки - 578 случаев, 515 выздоровевших, 14 смертей;

14. Ипатовский горокруг - 576 случаев, 267 выздоровевших, 11 смертей;

15. Изобильненский район - 525 случаев, 503 выздоровевших, пять смертей;

16. Предгорный район - 512 случаев, 375 выздоровевших, восемь смертей;

17. Арзгирский район - 471 случай, 448 выздоровевших, три смерти;

18. Труновский район - 448 случаев, 184 выздоровевших, шесть смертей;

19. Левокумский район - 401 случай, 265 выздоровевших, восемь смертей;

20. Красногвардейский район - 395 случаев, 142 выздоровевших, смертей нет;

21. Курский район - 387 случаев, 132 выздоровевших, пять смертей;

22. Советский горокруг - 384 случая, 343 выздоровевших, две смерти;

23. Новоселицкий район - 366 случаев, 192 выздоровевших, четыре смерти;

24. Апанасенковский район - 348 случаев, 300 выздоровевших, три смерти;

25. Туркменский район - 341 случай, 260 выздоровевших, три смерти;

26. Железноводск - 333 случая, 195 выздоровевших, три смерти;

27. Грачевский район - 336 случая, 310 выздоровевших, две смерти;

28. Новоалександровский горокруг - 269 случаев, 173 выздоровевших, четыре смерти;

29. Кировский горокруг - 228 случаев, 207 выздоровевших, четыре смерти;

30. Степновский район - 196 случаев, 94 выздоровевших, одна смерть;

31. Александровский район - 180 случаев, 155 выздоровевших, три смерти;

32. Андроповский район - 111 случаев, 95 выздоровевших, шесть смертей;

33. Лермонтов - шесть случаев, пять выздоровевших, смертей нет.

Ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что 15 октября был поставлен антирекорд в 6 смертей за сутки. «КП» проанализировала данные официальной статистики и представляет главные выводы.

Больше всего умерших зафиксировали в Ставрополе. За три месяца в городе зарегистрировали 114 летальных исходов. Сейчас в краевой столице известно о 144 смертях от COVID-19, а 21 июля их было - 30.

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Таким образом, получится создать эпидемиологическую паузу (подробнее)