«Э, где хавчик? И лед по-братски»: опубликованы уникальные кадры подготовки Хабиба к бою с Гэтжи

Опубликованы уникальные кадры подготовки Хабиба к бою с Гейджи Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Опубликованы уникальные кадры подготовки Хабиба Нурмагомедова к последнему в карьере бою с Джастином Гейджи. Как питается, как сбрасывает вес, где живет и как общается чемпион с друзьями — на кадрах видео, опубликованного на официальном YouTube-канале легендарного спортсмена.

Самым уникальным секретом стало раскрытие тонкостей весогонки Хабиба перед боем. За два дня до взвешивания чемпион переходит на жесточайшую диету. На тренировках грэпплинг чередуется с 30-минутными сессиями велотренировок.

— Каждый раз минус два килограмма, — объясняет чемпион.

Кроме того, чемпион очень мало ест, но пьет огромное количество воды. 150 граммов низкокалорийной индейки с помидором, луком и морковкой — нормальный прием пищи. И по 3,5-4 литра воды сверху, которую в последний день боец будет всеми способами «выпаривать» из своего организма.

— Э, где хавчик? И закажи лед по-братски, — приходят от Хабиба сообщения помощникам и друзьям.

Нурмагомедов общается с друзьями просто и безыскусно. Сейчас все сосредоточены на том, чтобы помочь чемпиону подготовиться к самой сложной части весогонки. Готовят для Хабиба тоже друзья — чтобы быть уверенными, что ни единой лишней калории не попадет в рацион чемпиона.

Также на кадры уникальной видеосъемки попали встречи с друзьями: Нурмагомедов весело общается с своим названным братом, экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье и получает самые теплые пожелания от команды Александра Волкова.

Напомним, в ночь на 25 октября Хабиб во втором раунде победил Джастина Гейджи. Американец потерял сознание после удушающего приема. После этого легендарный спортсмен объявил о завершении карьеры, заявив, что не может драться без отца.

Нурмагомедов пообещал очень скоро вернуться в UFC, однако уже в качестве тренера.