Пьяный ОМОН против СОБРа: в Чечне два человека погибли в перестрелке силовиков

Пьяные ОМОНовцы устроили перестрелку с СОБРом Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Чечне в ходе перестрелки сотрудников ОМОНа и СОБРа погибли два человека, еще трое получили ранения. Как сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, инцидент произошел в селе Ачхой-Мартан.

Двое не слишком трезвых сотрудников ОМОНа балагурили в сельском кафе «Смайл», что не слишком нравилось хозяину заведения. Мужчина вывел их на улицу и попытался объяснить, что отдыхать нужно в рамках приличия. Однако был послан разгоряченными силовиками известно куда. Понимая, что решить конфликт мирно не удастся, хозяин кафе позвонил знакомым СОБРовцам.

На место приехали трое сотрудников, попытавшиеся убедить ОМОНовцев успокоиться. Слово за слово, и не слишком дружелюбная беседа переросла в поножовщину, а потом перестрелку. Погибли два человека: один гражданский и один силовик. Еще трое получили ранения. Число пострадавших уточняется.

В правоохранительных структурах Чечни никак не комментируют информацию. По словам источника, инцидентом занимаются следственные органы.

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