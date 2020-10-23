«Отец с автоматом, сын с ружьем»: убийство бойца MMA в Дагестане попало на видео

Фото: кадр видео

Убийство дагестанского бойца смешанных единоборств Шамиля Абдулмуслимова попало на видео. Известного спортсмена застрелили в кафе «Вайнах» города Хасавюрта, предположительно из-за земельного конфликта. При чем, как сообщают источники, убийцами оказались отец и сын.

Потасовка и убийство попали на запись камер наблюдения кафе-ресторана. На кадрах видно, как двое мужчин вбегают в помещение оружием. Отец с автоматом, сын с ружьем. Зная, где их будет ждать жертва, они врываются в небольшую VIP-кабинку, огороженную портьерой и убивают бойца.

Шокированные товарищи Абдулмуслимова выскакивают из-за стола, начинается потасовка. Старший из преступников начинает бить оппонента прикладом оружия, младший угрожающе целится из карабина. Попавший в переделку мужчина пытается скрыться от выстрелов за мебелью, стараясь образумить разъяренных преступников.

В результате, как сообщает следственное управление СКР по Республике Дагестан, в кафе было обнаружено тело 35-летнего мужчины. Абдулмуслимов был застрелен нападавшими. Прибывшая полиция задержала преступников на месте убийства.

— Предположительно, конфликт разгорелся из-за земли и большой суммы денег, которую должен был отдать за нее Абдулмуслимов. В кафе он пришел, чтобы решить эту проблему, однако прийти к какому-то решению не удалось. Подозреваемый вернулся с сыном и убил Абдулмуслимова. — сообщил источник «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах.

Региональный СК возбудил уголовное дело по статье «Убийство», подозреваемым может грозить до 15 лет колонии.

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