В Грозном появится один из крупнейших в России торговых комплексов площадью 132 000 кв. м

Фото проекта "Грозный-молл". Фото: http://smbuil.ru

В Грозном к 2019 году откроют самый большой на Северном Кавказе и один из крупнейших в России торговый центр - «Грозный Молл». По замыслу архитектора, это будет целый городок, в котором посетитители найдут все, начиная от брендовых магазинов и заканчивая шикарными кинозалами. Также «Грозный Молл» соединят стеклянным панорамным пешеходным мостом с 400-метровой башней «Ахмат-Тауэр». Строительство ведет подрядчик из Москвы, архитекторы - из Великобритании.

Фото проекта "Грозный-молл". Фото: http://smbuil.ru

- Здесь будет подземный паркинг на 818 машиномест, гипермаркет, магазины мировых брендов, бутики модной одежды, ресторан, галереи люксовых брендов, магазин бытовой техники, ресторан, боулинг-центр, зона активного отдыха, детская зона развлечений, ресторан, летние и всепогодные кафе, общественная зона для проведения мероприятий, - уточнили «Комсомольской правде на Северном Кавказе» в фирме-подрядчике. - Общая лощадь ТРЦ составит 132 тысячи квадратных метров, для сравнения - это примерно 25 футбольных полей.

Фото проекта "Грозный-молл". Фото: http://smbuil.ru

- Разрешение на строительство было получено в январе 2017 года, расположится молл в центре Грозного, на левом берегу реки Сунжи, - уточнили «КП» в пресс-службе главы ЧР. - У одного из входов торгового центра планируется установить 43-метровую восьмиконечную звезду, выполняющую функцию навеса, под которым расположится фонтан. Посетители смогут пройти к современным скоростным лифтам, которые за считанные секунды поднимут их на высоту более 390 метров на смотровую площадку МФК «Ахмат Тауэр».

Фото: http://smbuil.ru

В Чечне рассчитывают, что открытие «Грозный Молл» позволит создать более двух тысяч рабочих мест, а с введением в строй башни «Ахмат» их количество увеличится до 6 тысяч. А вот точная цена проекта пока не разглашается. Отметим, что стоимость строительства соседнего небоскреба «Ахмат-Тауэр» обойдется в миллиард долларов.