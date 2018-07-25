2018-07-25T14:34:13+03:00
Общество

Катрин Денев приедет в Ессентуки на кинофестиваль «Хрустальный источник»

Приезд французской актрисы и певицы ожидается 28 июля
Татьяна ГУЩИНА
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Катрин Денев приедет в Ессентуки на кинофестиваль «Хрустальный источник»Катрин Денев приедет в Ессентуки на кинофестиваль «Хрустальный источник»Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В Ессентуки может на днях приехать французская актриса и певица Катрин Денев. Об этом «Комсомольской правде на Северном Кавказе» рассказали в пресс-службе оргкомитета кинофестиваля.

Напомним, фестиваль проходит в городах Кавминвод с 21 июля и завершится 28 июля. Зрителям под открытым небом показывают как давно любимые советские фильмы, так и совершенно новые современные. Все показы сопровождаются большой развлекательной программой, а также встречами с любимым артистами и звездами кино. Вход для всех свободный.

На кинофестивале уже «отметилась» целая плеяда знаменитостей: Эвклид Кюрдзидис, Сергей Пускепалис, Нонна Гришаева, Ольга Прокофьева, Елизавета Арзамасова, Яна Поплавская, Светлана Тома, Наталья Варлей. Ия Нинидзе, астролог Тамара Глоба.

- Приезд французской актрисы Катрин Денев изначально не был запланирован в программе мероприятия, однако такая возможность существует, - рассказали в пресс-службе оргкомитета фестиваля. - Надеемся, ничего не сорвется.

Если звезда французского кинематографа все-таки доберется до Ессентуков, то она попадет как раз на торжественные мероприятия по случаю закрытия фестиваля и сможет вручить премию победителю фестиваля «Хрустальный источникЪ».

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