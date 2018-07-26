Двум чеченцам вынесут приговор за убийство псковских десантников

26 Июль 14:14 2018-07-27T17:21:22+03:00

Несколько их подельников уже были ранее приговорены к различным срокам

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27 июля в три часа дня огласят приговор Ушаеву Артуру и Наматову Руслану, которые обвиняются в нападении на псковских десантников. Как рассказала "Комсомольской правде на Северном кавказе" пресс-секретарь Северо-Кавказского окружного военного суда Алена Катькало, в 1999 году эти двое жителей Чечни вступили в состав банды полевых генералов Шамиля Басаева и Хаттаба.

Ушаев и Наматов прошли спецподготовку в лагере боевиков и 29 февраля 2000 вместе с несколькими сотнями сообщников перемещались в Введенский район Чечни. В районе Шатойского района их обнаружили военнослужащими 6-ой роты ВДВ, которые принимали непосредственное участие в проведении КТО на территории Северного Кавказа.

Боевики напали на псковских десантников, которых было всего 90 человек. В результате боестолкновения погибли 84 десантника.