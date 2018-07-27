2018-07-28T08:58:50+03:00
Происшествия

Два чеченца получили срок за убийство псковских десантников

Ушаев и Наматов проведут в колонии 37 лет на двоих
Алена БЕЛЯЕВА
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Боевики проведут в колонии 37 лет на двоихБоевики проведут в колонии 37 лет на двоихФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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27 июля в Северо-Кавказском окружном военном суде вынесли приговор двум жителям Чечни, которые обвинялись в нападении на псковских десантников в 2000 году. Как сообщила "Комсомольской правде на Северном Кавказе" пресс-секретарь суда Алена Катькало, оба боевика были признаны виновными. Ушаева Артура приговорили к 19 годам строгого режима, а Наматова Руслана - к 18 годам, которые он проведет в той же колонии. На суде преступники так и не признали свою вину.

Напомним, Ушаев и Наматов вступили в члены банды полевых командиров Хаттаба и Басаева еще в 1999 году. Они прошли стандартный для боевиков курс обучения. А после спецподготовки стали активными участниками бандформирования.

29 февраля 2000 года эти двое уроженцев Чечни в составе многосотенного отряда боевиков выдвинулись в Веденский район республики. В Шатойском районе они были обнаружены федеральными войсками - военнослужащими 6-ой роты ВДВ.

Боевики напали на псковских десантников, которых было всего 90 человек. ВДВшники не отступили и погибли почти в полном составе. Выжить удалось лишь шестерым.

Теперь еще двое боевиков ответили за свои преступления.

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